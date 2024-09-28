https://ria.ru/20240928/kartapolov-1975201635.html

В ГД не исключили применения ЯО при разрешении Киеву бить вглубь России

В ГД не исключили применения ЯО при разрешении Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 28.09.2024

В ГД не исключили применения ЯО при разрешении Киеву бить вглубь России

Разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием вглубь территории России может послужить основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, но... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:28

2024-09-28T05:28

2024-09-28T07:25

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием вглубь территории России может послужить основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, но окончательное решение — за верховным главнокомандующим, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Это (применение ядерного оружия — Прим. ред.) может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий. Может стать", — сказал Картаполов.Депутат отметил, что существует множество разных факторов, которые требуют оценки, поэтому однозначно допускать, как и исключать возможность применения ядерного оружия нельзя. По его словам, по этой причине "напряглись наши западные бывшие партнеры, потому что это серьезный аргумент". Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975044734.html

https://ria.ru/20240927/yadernoe_oruzhie-1974967147.html

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владимир путин, андрей картаполов, дмитрий песков, киев, россия, белоруссия, госдума рф, нато