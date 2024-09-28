В ГД не исключили применения ЯО при разрешении Киеву бить вглубь России
Картаполов назвал удары вглубь России поводом для применения ядерного оружия
© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием вглубь территории России может послужить основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, но окончательное решение — за верховным главнокомандующим, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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"Это (применение ядерного оружия — Прим. ред.) может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий. Может стать", — сказал Картаполов.
Депутат отметил, что существует множество разных факторов, которые требуют оценки, поэтому однозначно допускать, как и исключать возможность применения ядерного оружия нельзя. По его словам, по этой причине "напряглись наши западные бывшие партнеры, потому что это серьезный аргумент".
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.