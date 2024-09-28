https://ria.ru/20240928/kaani-1975254014.html
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани - РИА Новости, 28.09.2024
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани
Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани находится в полном здравии,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:55
2024-09-28T16:55
2024-09-28T16:55
в мире
израиль
бейрут
эсмаил каани
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/40/1563214026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fddc7ea4bdad76e2f73f54ba08373aeb.jpg
ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани находится в полном здравии, сообщения о его гибели являются ложными, передает иранское новостное агентство Mehr. "В ответ на некоторые новости в интернете и СМИ о мученической гибели нескольких иранских военных советников в результате удара Израиля по пригороду Бейрута в результате расследования репортера Mehr было получено сообщение от источников в службах безопасности, что бригадный генерал Каани находится в полном здравии", – говорится в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Эта операция получила кодовое название "Новый порядок". Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.
https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/40/1563214026_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4c550674a1392fd9958e76506438f7b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, эсмаил каани, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Эсмаил Каани, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани
Mehr: командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Каани находится в полном здравии