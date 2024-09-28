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В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани - РИА Новости, 28.09.2024
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16:55 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/kaani-1975254014.html
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани - РИА Новости, 28.09.2024
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани
Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани находится в полном здравии,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:55
2024-09-28T16:55
в мире
израиль
бейрут
эсмаил каани
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани находится в полном здравии, сообщения о его гибели являются ложными, передает иранское новостное агентство Mehr. "В ответ на некоторые новости в интернете и СМИ о мученической гибели нескольких иранских военных советников в результате удара Израиля по пригороду Бейрута в результате расследования репортера Mehr было получено сообщение от источников в службах безопасности, что бригадный генерал Каани находится в полном здравии", – говорится в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Эта операция получила кодовое название "Новый порядок". Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.
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в мире, израиль, бейрут, эсмаил каани, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Эсмаил Каани, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани

Mehr: командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Каани находится в полном здравии

© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadЭсмаил Каани
Эсмаил Каани - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Эсмаил Каани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани находится в полном здравии, сообщения о его гибели являются ложными, передает иранское новостное агентство Mehr.
"В ответ на некоторые новости в интернете и СМИ о мученической гибели нескольких иранских военных советников в результате удара Израиля по пригороду Бейрута в результате расследования репортера Mehr было получено сообщение от источников в службах безопасности, что бригадный генерал Каани находится в полном здравии", – говорится в сообщении.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Эта операция получила кодовое название "Новый порядок". Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы
Вчера, 15:27
 
В миреИзраильБейрутЭсмаил КааниХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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