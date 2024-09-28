https://ria.ru/20240928/kaani-1975254014.html

В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани

В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани - РИА Новости, 28.09.2024

В Иране опровергли данные о гибели командующего "Аль-Кудс" Каани

Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани находится в полном здравии,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:55

2024-09-28T16:55

2024-09-28T16:55

в мире

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бейрут

эсмаил каани

хасан насрулла

хезболла

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ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани находится в полном здравии, сообщения о его гибели являются ложными, передает иранское новостное агентство Mehr. "В ответ на некоторые новости в интернете и СМИ о мученической гибели нескольких иранских военных советников в результате удара Израиля по пригороду Бейрута в результате расследования репортера Mehr было получено сообщение от источников в службах безопасности, что бригадный генерал Каани находится в полном здравии", – говорится в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Эта операция получила кодовое название "Новый порядок". Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.

https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html

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в мире, израиль, бейрут, эсмаил каани, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024