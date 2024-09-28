https://ria.ru/20240928/ka-52-1975200845.html

Новейшие "Аллигаторы" нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области

Новейшие "Аллигаторы" нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024

Новейшие "Аллигаторы" нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области

Новейшие вертолеты Ка-52М ударили по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:04

2024-09-28T05:04

2024-09-28T10:03

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975214655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8837c93594068b2afa94727aff5e1180.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новейшие вертолеты Ка-52М ударили по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.Вертолеты выпустили авиационные ракеты по разведанным целям, затем выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и техники ВСУ, отметили в Минобороны.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 27 сентября, за время боев на этом направлении украинские войска потеряли более 17,7 тысячи солдат, 131 танк и сотни единиц другой техники. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240928/maxxpro-1975200714.html

https://ria.ru/20240928/kurskaya_oblast-1975193577.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа экипажей Ка-52М в приграничном районе Курской области Работа экипажей Ка-52М в приграничном районе Курской области 2024-09-28T05:04 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"