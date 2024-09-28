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Новейшие "Аллигаторы" нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области
Новейшие "Аллигаторы" нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
Новейшие "Аллигаторы" нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области
Новейшие вертолеты Ка-52М ударили по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:04
2024-09-28T05:04
2024-09-28T10:03
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новейшие вертолеты Ка-52М ударили по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.Вертолеты выпустили авиационные ракеты по разведанным целям, затем выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и техники ВСУ, отметили в Минобороны.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 27 сентября, за время боев на этом направлении украинские войска потеряли более 17,7 тысячи солдат, 131 танк и сотни единиц другой техники. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Работа экипажей Ка-52М в приграничном районе Курской области
Работа экипажей Ка-52М в приграничном районе Курской области
2024-09-28T05:04
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Новейшие "Аллигаторы" нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области
Экипажи Ка-52М нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Новейшие вертолеты Ка-52М ударили по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны
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«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.
Вертолеты выпустили авиационные ракеты по разведанным целям, затем выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и техники ВСУ, отметили в Минобороны.
Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по результатам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака-ВМ" (дальностью шесть километров), "Вихрь" (восемь километров), "Вихрь-М" (десять километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).
Подразделения ВСУ
рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов
, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 27 сентября, за время боев на этом направлении украинские войска потеряли более 17,7 тысячи солдат, 131 танк и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.