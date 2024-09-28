https://ria.ru/20240928/jsow-1975198554.html

Подсчитано, сколько США сэкономят при поставках Киеву "просроченных" JSOW

Подсчитано, сколько США сэкономят при поставках Киеву "просроченных" JSOW - РИА Новости, 28.09.2024

Подсчитано, сколько США сэкономят при поставках Киеву "просроченных" JSOW

Хотя администрация президента США Джо Байдена назвала планирующие управляемые авиабомбы дальнего радиуса действия JSOW новым оружием, поставляемым Украине в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T03:21

2024-09-28T03:21

2024-09-28T06:16

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Хотя администрация президента США Джо Байдена назвала планирующие управляемые авиабомбы дальнего радиуса действия JSOW новым оружием, поставляемым Украине в рамках недавнего пакета военной помощи в 375 миллионов долларов, передача Киеву этого оружия 20-летней давности позволит США экономить около 20 миллионов долларов на затратах на техобслуживание ежегодно, следует из анализа доклада Пентагона о JSOW, проведенного РИА Новости. Когда Байден объявил в четверг об очередном пакете военной помощи для Украины с ориентировочной стоимостью 375 миллионов долларов, он представил JSOW как новое оружие, которое усилит возможности Киева по нанесению ударов на большие расстояния. Система JSOW, впервые развернутая в 1999 году, включает несколько вариантов. Базовая конфигурация, известная как AGM-154A, может содержать 145 суббоеприпасов BLU-97, которые представляют собой тип боеприпасов, используемых в качестве кассетных бомб. В связи с опасениями относительно потенциального ущерба кассетных бомб для гражданского населения, были представлены дополнительные варианты, в том числе AGM-154B с шестью контейнерами BLU-108B/B, а также AGM-154C c 500-фунтовой (около 226,8 килограмма) боеголовкой. Более поздний вариант, известный как AGM-154C-1, - это оружие с сетевыми средствами, способное атаковать неподвижные наземные и движущиеся морские цели. По сообщениям СМИ, Украина, как ожидается, получит базовую конфигурацию AGM-154A с эффективной дальностью 14 миль (22,5 километра) при пуске на малой высоте и 80 миль (128,7 километра) при пуске на большой высоте.Хотя система JSOW, особенно при пуске на большой высоте, может улучшить дальность поражения применяемых Киевом истребителей F-16, поставка устаревающего оружия, срок службы которого составляет 20 лет, может также помочь армии США экономить миллионы долларов каждый год на затратах на техобслуживание. Согласно незасекреченному докладу Пентагона о программе JSOW, выпущенному в марте 2015 года, армия США решила прекратить закупки последней версии JSOW, известной как AGM-154C-1, после 2015-го финансового года. Прекращение закупок JSOW привело к увеличению средней стоимости единицы AGM-154A на целых 20%, что вынудило американскую армию сократить количество закупаемых ракет на 817 штук. ВМС и ВВС США приобрели в общей сложности 2517 единиц AGM-154A на фоне первоначального плана, рассчитанного на 3334 единицы, следует из доклада Пентагона. Согласно докладу, большая часть AGM-154A для ВМС и ВВС США была произведена до 2005 года. Поскольку вариант AGM-154A рассчитан на 20-летний срок службы, у большей части бомб, находящихся на складах США, этот срок, как ожидается, истечет в ближайшем будущем. Кроме того, согласно докладу Пентагона, стоимость эксплуатации и техобслуживания 2517 единиц AGM-154A будет достигать целых 20,2 миллиона долларов каждый год. Передача Киеву варианта AGM-154A с истекающим сроком службы по сути позволит американским военным избавиться от системы вооружений, от которой они решили отказаться в 2015 году, и ежегодно экономить миллионы долларов на расходах по эксплуатации и техобслуживанию. Согласно докладу Пентагона, на складах у армии США находится 3185 единиц варианта AGM-154C, стоимость ежегодного обслуживания которых оценивается в 95 миллионов долларов. Средняя стоимость варианта AGM-154C выросла из-за прекращения закупок на целых 45%, что вынудило американских военных сократить число закупаемых единиц с семи тысяч до 3185. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240925/ukraina-1974597057.html

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972696430.html

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972456288.html

сша

украина

киев

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джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, f-16, нато, сша, украина, киев