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Лавров допустил, что Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024
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20:37 28.09.2024 (обновлено: 23:06 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/izrail-1975278832.html
Лавров допустил, что Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке
Лавров допустил, что Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров допустил, что Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке
Израиль хочет, чтобы США стали непосредственным участником войны на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:37
2024-09-28T23:06
в мире
израиль
сша
сергей лавров
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
генеральная ассамблея оон
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Израиль хочет, чтобы США стали непосредственным участником войны на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН."Мне кажется, собственно, многие так и говорят, что Израиль хочет создать повод, чтобы США втянулись в эту войну непосредственно, и для того, чтобы такой повод создавать, пытаются всячески провоцировать Иран, да и &lt;...&gt; "Хезболлу", — отметил он.При этом Тегеран ведет себя предельно ответственно, и это необходимо должным образом оценивать, считает дипломат.Лавров призвал остановить кровопролитие и отказаться от террористических методов сведения политических счетов.Накануне в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок за 12 дней погибли около 1030 человек, более 6352 получили ранения.
https://ria.ru/20240928/izrail-1975272941.html
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Баннеры с надписью "молитесь за Ливан" на северном выезде из Бейрута
Баннеры с надписью «молитесь за Ливан» появились на северном выезде из Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, израиль, сша, сергей лавров, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, генеральная ассамблея оон, оон, бейрут, ливан
В мире, Израиль, США, Сергей Лавров, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Бейрут, Ливан
Лавров допустил, что Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке

Лавров: Израиль хочет создать повод, чтоб втянуть США в войну на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Израиль хочет, чтобы США стали непосредственным участником войны на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
"Мне кажется, собственно, многие так и говорят, что Израиль хочет создать повод, чтобы США втянулись в эту войну непосредственно, и для того, чтобы такой повод создавать, пытаются всячески провоцировать Иран, да и <...> "Хезболлу", — отметил он.
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Вчера, 19:46
При этом Тегеран ведет себя предельно ответственно, и это необходимо должным образом оценивать, считает дипломат.
Лавров призвал остановить кровопролитие и отказаться от террористических методов сведения политических счетов.
Накануне в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.
ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.
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Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок за 12 дней погибли около 1030 человек, более 6352 получили ранения.
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В миреИзраильСШАСергей ЛавровХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранГенеральная Ассамблея ООНООНБейрутЛиван
 
 
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