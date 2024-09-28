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В Иране призвали арабские страны остановить военные действия Израиля - РИА Новости, 28.09.2024
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17:13 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/izrail-1975255948.html
В Иране призвали арабские страны остановить военные действия Израиля
В Иране призвали арабские страны остановить военные действия Израиля - РИА Новости, 28.09.2024
В Иране призвали арабские страны остановить военные действия Израиля
Арабские страны обязаны после авиаударов израильских ВС по Ливану остановить военные действия, которые ведет Израиль, если арабские страны смогут вовремя... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:13
2024-09-28T17:13
в мире
израиль
бейрут
сша
хасан насрулла
джо байден
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Арабские страны обязаны после авиаударов израильских ВС по Ливану остановить военные действия, которые ведет Израиль, если арабские страны смогут вовремя использовать свои ресурсы, то они смогут сыграть огромную роль в сдерживании Израиля, заявил РИА Новости председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, по израильской атаке Ибрагим Азизи. Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболла" подтвердила, что Хасан Насрулла, лидер этого движения, погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "На арабских странах лежит самая важная обязанность в этой ситуации: остановить преступления Израиля и попытаться бороться с злобными действиями Тель-Авива за счет единства, целостности и участия", - сказал Азизи. Он отметил, что, "если исламские страны вовремя используют все свои возможности", то тогда они смогут сыграть "огромную роль в сдерживании и противостоянии Израиля". Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, израиль, бейрут, сша, хасан насрулла, джо байден, хезболла, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, США, Хасан Насрулла, Джо Байден, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране призвали арабские страны остановить военные действия Израиля

Азизи: арабские страны после авиаударов Израиля по Ливану должны его остановить

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
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ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Арабские страны обязаны после авиаударов израильских ВС по Ливану остановить военные действия, которые ведет Израиль, если арабские страны смогут вовремя использовать свои ресурсы, то они смогут сыграть огромную роль в сдерживании Израиля, заявил РИА Новости председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, по израильской атаке Ибрагим Азизи.
Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболла" подтвердила, что Хасан Насрулла, лидер этого движения, погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
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"На арабских странах лежит самая важная обязанность в этой ситуации: остановить преступления Израиля и попытаться бороться с злобными действиями Тель-Авива за счет единства, целостности и участия", - сказал Азизи.
Он отметил, что, "если исламские страны вовремя используют все свои возможности", то тогда они смогут сыграть "огромную роль в сдерживании и противостоянии Израиля".
Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла.
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