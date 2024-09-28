Экс-премьер Израиля выступил против наземной операции в Ливане
Экс-премьер Израиля Ольмерт выступил против наземной операции ЦАХАЛ в Ливане
Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт в эфире британского телеканала Sky News выступил против наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане.
"Я надеюсь, что мы этого не сделаем. Мы можем это сделать, и если мы это сделаем, то это будет очень жестоко и очень плохо по отношению к ливанцам на юге страны, но это необязательно принесет решение, которое, как я думаю, поменяет баланс сил... Я против наземной операции", - заявил он.
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Ранее газета Wall Street Journal писала о том, что Израиль за счет ликвидации генерального секретаря ливанского движения "Хезболлы" Хасана Насруллы решил ослабить движение, чтобы отодвинуть перспективу наземной операции в Ливане.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболла" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.