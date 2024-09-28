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Экс-премьер Израиля выступил против наземной операции в Ливане - РИА Новости, 28.09.2024
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17:04 28.09.2024 (обновлено: 17:08 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/izrail-1975254875.html
Экс-премьер Израиля выступил против наземной операции в Ливане
Экс-премьер Израиля выступил против наземной операции в Ливане - РИА Новости, 28.09.2024
Экс-премьер Израиля выступил против наземной операции в Ливане
Бывший израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт в эфире британского телеканала Sky News выступил против наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:04
2024-09-28T17:08
в мире
ливан
израиль
сша
эхуд ольмерт
хасан насрулла
хезболла
оон
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт в эфире британского телеканала Sky News выступил против наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане. "Я надеюсь, что мы этого не сделаем. Мы можем это сделать, и если мы это сделаем, то это будет очень жестоко и очень плохо по отношению к ливанцам на юге страны, но это необязательно принесет решение, которое, как я думаю, поменяет баланс сил... Я против наземной операции", - заявил он. По мнению Ольмерта, Израилю и Ливану при посредничестве со стороны США и Франции необходимо заключить соглашение, которое могло бы положить конец конфликту. Ранее газета Wall Street Journal писала о том, что Израиль за счет ликвидации генерального секретаря ливанского движения "Хезболлы" Хасана Насруллы решил ослабить движение, чтобы отодвинуть перспективу наземной операции в Ливане. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболла" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, ливан, израиль, сша, эхуд ольмерт, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Эхуд Ольмерт, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Экс-премьер Израиля выступил против наземной операции в Ливане

Экс-премьер Израиля Ольмерт выступил против наземной операции ЦАХАЛ в Ливане

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт
Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт в эфире британского телеканала Sky News выступил против наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане.
"Я надеюсь, что мы этого не сделаем. Мы можем это сделать, и если мы это сделаем, то это будет очень жестоко и очень плохо по отношению к ливанцам на юге страны, но это необязательно принесет решение, которое, как я думаю, поменяет баланс сил... Я против наземной операции", - заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
По мнению Ольмерта, Израилю и Ливану при посредничестве со стороны США и Франции необходимо заключить соглашение, которое могло бы положить конец конфликту.
Ранее газета Wall Street Journal писала о том, что Израиль за счет ликвидации генерального секретаря ливанского движения "Хезболлы" Хасана Насруллы решил ослабить движение, чтобы отодвинуть перспективу наземной операции в Ливане.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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Вчера, 16:44
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболла" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
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