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Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны - РИА Новости, 28.09.2024
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15:22 28.09.2024 (обновлено: 15:38 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/izrail-1975243105.html
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение усилить директивы в сфере гражданской обороны - в частности, вводится запрет на собрания более 1 тысячи человек в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:22
2024-09-28T15:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение усилить директивы в сфере гражданской обороны - в частности, вводится запрет на собрания более 1 тысячи человек в центре страны, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.&quot;Информируем об изменениях директив службы командования тыла. Министр обороны одобрил, что с сегодняшнего дня и в ближайшие часы вводится запрет на собрания, превышающие тысячу человек, в различных районах центра&quot;, — заявил Хагари на брифинге.Ранее запрет на собрания и другие ограничения были введены на севере Израиля из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболла". Решение изменить директивы для центра Израиля, где, в частности, расположена тель-авивская агломерация, было принято после подтверждения ликвидации в Бейруте главы "Хезболлах" Хасана Насруллы.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны

ЦАХАЛ: в Израиле ввели запрет на собрания более тысячи человек в центре страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение усилить директивы в сфере гражданской обороны - в частности, вводится запрет на собрания более 1 тысячи человек в центре страны, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«

"Информируем об изменениях директив службы командования тыла. Министр обороны одобрил, что с сегодняшнего дня и в ближайшие часы вводится запрет на собрания, превышающие тысячу человек, в различных районах центра", — заявил Хагари на брифинге.

Ранее запрет на собрания и другие ограничения были введены на севере Израиля из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболла". Решение изменить директивы для центра Израиля, где, в частности, расположена тель-авивская агломерация, было принято после подтверждения ликвидации в Бейруте главы "Хезболлах" Хасана Насруллы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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