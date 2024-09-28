https://ria.ru/20240928/izrail-1975243105.html
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение усилить директивы в сфере гражданской обороны - в частности, вводится запрет на собрания более 1 тысячи человек в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:22
2024-09-28T15:22
2024-09-28T15:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение усилить директивы в сфере гражданской обороны - в частности, вводится запрет на собрания более 1 тысячи человек в центре страны, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Информируем об изменениях директив службы командования тыла. Министр обороны одобрил, что с сегодняшнего дня и в ближайшие часы вводится запрет на собрания, превышающие тысячу человек, в различных районах центра", — заявил Хагари на брифинге.Ранее запрет на собрания и другие ограничения были введены на севере Израиля из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболла". Решение изменить директивы для центра Израиля, где, в частности, расположена тель-авивская агломерация, было принято после подтверждения ликвидации в Бейруте главы "Хезболлах" Хасана Насруллы.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны
ЦАХАЛ: в Израиле ввели запрет на собрания более тысячи человек в центре страны