https://ria.ru/20240928/izrail-1975243105.html

Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны

Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны - РИА Новости, 28.09.2024

Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение усилить директивы в сфере гражданской обороны - в частности, вводится запрет на собрания более 1 тысячи человек в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:22

2024-09-28T15:22

2024-09-28T15:38

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39842242895d987b7861ca25fc12fe98.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение усилить директивы в сфере гражданской обороны - в частности, вводится запрет на собрания более 1 тысячи человек в центре страны, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Информируем об изменениях директив службы командования тыла. Министр обороны одобрил, что с сегодняшнего дня и в ближайшие часы вводится запрет на собрания, превышающие тысячу человек, в различных районах центра", — заявил Хагари на брифинге.Ранее запрет на собрания и другие ограничения были введены на севере Израиля из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболла". Решение изменить директивы для центра Израиля, где, в частности, расположена тель-авивская агломерация, было принято после подтверждения ликвидации в Бейруте главы "Хезболлах" Хасана Насруллы.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024