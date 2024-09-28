https://ria.ru/20240928/izrail-1975238276.html

Израиль сбросил более 80 бомб для ликвидации Насруллы, пишут СМИ

Израиль сбросил более 80 бомб для ликвидации Насруллы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

Израиль сбросил более 80 бомб для ликвидации Насруллы, пишут СМИ

ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в пригороде Бейрута, передает новостной... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:05

2024-09-28T14:05

2024-09-28T23:12

в мире

бейрут

израиль

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хасан насрулла

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975219669_0:226:2930:1874_1920x0_80_0_0_e151ed7881d48d71d60e99795e9cec4c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в пригороде Бейрута, передает новостной портал Ynet. "Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявил название операции по ликвидации (Хасана. — Прим. ред.) Насруллы — "Новый порядок", в ходе которой на бункер, где он находился, было сброшено более 80 бомб, каждая весом по тонне", — говорится в сообщении.Накануне в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Среди прочего, израильские военные нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.В субботу в ЦАХАЛ официально подтвердили ликвидацию Насруллы и командующего южным фронтом шиитского движения Али Карки.Израильская армия также опубликовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых. Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.До этого, в конце июля, ЦАХАЛ ударил по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии и получит ответ. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые агрессивные действия приведут к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975234837.html

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189923.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

бейрут

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, ливан, оон