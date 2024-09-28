https://ria.ru/20240928/izrail-1975194207.html

Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля на два пункта

Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля на два пункта - РИА Новости, 28.09.2024

Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля на два пункта

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля сразу на две ступени, с A2 до Baa1, а также оставляет негативный прогноз,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T00:50

2024-09-28T00:50

2024-09-28T00:50

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля сразу на две ступени, с A2 до Baa1, а также оставляет негативный прогноз, причиной является обострение конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", говорится в официальном заявлении агентства. "Сегодня Moody's понизило... кредитный рейтинг правительства Израиля до Baa1 с A2... Основной причиной понижения стало... значительное повышение геополитического риска... с негативными материальными последствиями для кредитной способности Израиля как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении рейтингового агентства. Аналитики Moody's полагают, что теперь экономика Израиля будет ослаблена за счет проводимой им военной кампании сильнее, чем ожидалось ранее, и ее восстановление займет больше времени. Согласно тексту заявления, дальнейшее обострение конфликта с "Хезболлах" может привести к еще большему "заметному понижению" кредитного рейтинга Израиля. Аналитики агентства считают, что на данный момент они не видят стратегии по выходу из военного конфликта, которая позволила бы Израилю восстановить прежний уровень экономической стабильности. Рейтинг Baa1 по шкале агентства Moody's означает, что у страны есть достаточно ресурсов и возможностей для выполнения своих долговых обязательств, но с умеренным уровнем риска. Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте ранее в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

https://ria.ru/20240503/opros-1943716231.html

https://ria.ru/20240928/zasedanie-1975191601.html

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израиль, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал), оон, в мире