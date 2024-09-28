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Израиль наносит удары по подземным комплексам в пригороде Бейрута

Израиль наносит удары по подземным комплексам в пригороде Бейрута - РИА Новости, 28.09.2024

Израиль наносит удары по подземным комплексам в пригороде Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по вооружениям шиитского движения "Хезболлы", расположенным в подземных комплексах в пригороде Бейрута,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T00:42

2024-09-28T00:42

2024-09-28T02:24

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по вооружениям шиитского движения "Хезболлы", расположенным в подземных комплексах в пригороде Бейрута, сообщила армейская пресс-служба."В настоящее время армия обороны Израиля наносит точечные удары по вооружениям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", которые хранятся под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте", — говорится в заявлении.Как передает корреспондент РИА Новости, в Бейруте слышны взрывы, со стороны южного пригорода видны столбы дыма. По предварительным данным, удар был нанесен по кварталу Лейляки недалеко от международного аэропорта ливанской столицы.Ранее Армия обороны Израиля анонсировала в ближайшие часы нанесение ударов по подземным стратегическим объектам движения "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута. В ЦАХАЛ призвали жителей двух кварталов южного пригорода ливанской столицы немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным Израиля, там якобы размещаются объекты шиитского движения.Представители "Хезболлы" назвали ложью утверждения о том, что в зданиях, которые подверглись ударам, хранится оружие.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой""Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.

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