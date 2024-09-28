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Подведены итоги Российской энергетической недели - РИА Новости, 28.09.2024
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20:18 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/itogi-1975276134.html
Подведены итоги Российской энергетической недели
Подведены итоги Российской энергетической недели - РИА Новости, 28.09.2024
Подведены итоги Российской энергетической недели
В Москве завершился Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), в субботу прошел Молодежный день, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:18
2024-09-28T20:18
россия
москва
теодоро обианг нгема мбасого
александр новак
брикс
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В Москве завершился Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), в субботу прошел Молодежный день, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".Главная тема РЭН в этом году – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".На Деловой программе форума прошло около 55 мероприятий с участием 350 спикеров. Она была разделена на пять направлений: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК".Главным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В заседании также принял участие президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого.Также состоялись пленарные сессии с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, министра энергетики РФ Сергея Цивилева и мэра Москвы Сергея Собянина.Большое внимание было уделено вопросам международной кооперации. В частности, состоялись сессия, посвященная сотрудничеству России и Африки в вопросах энергетики, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС, а также обсуждение мировых трендов отрасли.Еще одно важное мероприятие форума – встреча министров энергетики стран БРИКС, которая стала одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении.Выставка, организованная в Гостином дворе в рамках РЭН-2024, объединила более 50 ведущих компаний, поставщиков оборудования, технологических производителей всех отраслевых направлений ТЭК. Целью выставки является демонстрация действенных стратегий и возможностей для развития топливно-энергетической отрасли, а также укрепление существующих и создание новых международных и межотраслевых деловых отношений. За три дня выставку посетили более 5 400 человек.На форуме компании и государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.Российская энергетическая неделя завершились Молодежным днем. На площадке присутствовали более 2200 молодых специалистов, студентов и школьников. Они обменялись опытом и идеями, а также подвели итоги своей проектной деятельности в 2024 году и формирования молодежной повестки ТЭК на 2025 год.Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоялся в седьмой раз с 26 по 28 сентября в Москве. В нем приняли участие представители правительств разных стран, руководители крупнейших российских и зарубежных энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты.
https://ria.ru/20240928/yugra-1975213362.html
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россия, москва, теодоро обианг нгема мбасого, александр новак, брикс
Россия, Москва, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Александр Новак, БРИКС

Подведены итоги Российской энергетической недели

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В Москве завершился Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), в субботу прошел Молодежный день, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Главная тема РЭН в этом году – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".
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Вчера, 09:42
На Деловой программе форума прошло около 55 мероприятий с участием 350 спикеров. Она была разделена на пять направлений: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК".
Главным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В заседании также принял участие президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
Также состоялись пленарные сессии с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, министра энергетики РФ Сергея Цивилева и мэра Москвы Сергея Собянина.
Большое внимание было уделено вопросам международной кооперации. В частности, состоялись сессия, посвященная сотрудничеству России и Африки в вопросах энергетики, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС, а также обсуждение мировых трендов отрасли.
Еще одно важное мероприятие форума – встреча министров энергетики стран БРИКС, которая стала одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении.
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Выставка, организованная в Гостином дворе в рамках РЭН-2024, объединила более 50 ведущих компаний, поставщиков оборудования, технологических производителей всех отраслевых направлений ТЭК. Целью выставки является демонстрация действенных стратегий и возможностей для развития топливно-энергетической отрасли, а также укрепление существующих и создание новых международных и межотраслевых деловых отношений. За три дня выставку посетили более 5 400 человек.
На форуме компании и государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.
Российская энергетическая неделя завершились Молодежным днем. На площадке присутствовали более 2200 молодых специалистов, студентов и школьников. Они обменялись опытом и идеями, а также подвели итоги своей проектной деятельности в 2024 году и формирования молодежной повестки ТЭК на 2025 год.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоялся в седьмой раз с 26 по 28 сентября в Москве. В нем приняли участие представители правительств разных стран, руководители крупнейших российских и зарубежных энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты.
 
РоссияМоскваТеодоро Обианг Нгема МбасогоАлександр НовакБРИКС
 
 
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