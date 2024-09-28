Сальдо назвал расчет Киева на истребители F-16 бессмысленным
Сальдо назвал расчет Киева на F-16 как на чудо-оружие бессмысленным
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие.
"F-16 - это обычный самолёт, не лучше и не хуже Су-27 или МиГ-29. Нет смысла говорить о нём, как об очередном чудо-оружии противника", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости.
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По его словам, случаев применения F-16 на херсонской линии фронта не зафиксировано.
В то же время, Сальдо подчеркнул, что Херсонская область испытала на себе многие виды западных вооружений, в том числе американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow.
"А используемые против нас мины и снаряды - стандартные для всех стран НАТО. Чаще всего невозможно точно определить, где именно произведён тот или иной 155-мм снаряд или 120-мм мина. Однако был точно установлен факт, когда противник обстреливал Алешки из 120-мм миномётов советского образца, используя мины болгарского производства", - сказал губернатор.
О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.