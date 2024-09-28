https://ria.ru/20240928/istrebiteli-1975219844.html

Сальдо назвал расчет Киева на истребители F-16 бессмысленным

Сальдо назвал расчет Киева на истребители F-16 бессмысленным - РИА Новости, 28.09.2024

Сальдо назвал расчет Киева на истребители F-16 бессмысленным

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:10

2024-09-28T11:10

2024-09-28T11:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

владимир сальдо

владимир зеленский

нато

f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие. "F-16 - это обычный самолёт, не лучше и не хуже Су-27 или МиГ-29. Нет смысла говорить о нём, как об очередном чудо-оружии противника", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, случаев применения F-16 на херсонской линии фронта не зафиксировано. В то же время, Сальдо подчеркнул, что Херсонская область испытала на себе многие виды западных вооружений, в том числе американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow. "А используемые против нас мины и снаряды - стандартные для всех стран НАТО. Чаще всего невозможно точно определить, где именно произведён тот или иной 155-мм снаряд или 120-мм мина. Однако был точно установлен факт, когда противник обстреливал Алешки из 120-мм миномётов советского образца, используя мины болгарского производства", - сказал губернатор. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html

https://ria.ru/20240514/f-16-1945768212.html

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