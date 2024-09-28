https://ria.ru/20240928/iskander-1975214515.html
Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"
Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш" - РИА Новости, 28.09.2024
Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"
Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:01
2024-09-28T10:01
2024-09-28T10:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
южмаш
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ."Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в н.п. Днепропетровск", - говорится в сообщении.В результате удара уничтожено три склада с боеприпасами для ОТРК "Гром", РСЗО "Ольха" и БПЛА различных модификаций, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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Удар "Искандером" по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровске
Расчет "Искандера-М" ракетным ударом уничтожил склады боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в Днепропетровске, сообщило Минобороны России.
2024-09-28T10:01
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, южмаш, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Южмаш, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"
Ракетный удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"