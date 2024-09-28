https://ria.ru/20240928/iskander-1975214515.html

Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"

Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш" - РИА Новости, 28.09.2024

Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:01

2024-09-28T10:01

2024-09-28T10:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

южмаш

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ."Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в н.п. Днепропетровск", - говорится в сообщении.В результате удара уничтожено три склада с боеприпасами для ОТРК "Гром", РСЗО "Ольха" и БПЛА различных модификаций, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Искандером" по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровске Расчет "Искандера-М" ракетным ударом уничтожил склады боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в Днепропетровске, сообщило Минобороны России. 2024-09-28T10:01 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, южмаш, министерство обороны рф (минобороны рф)