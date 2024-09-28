https://ria.ru/20240928/iran-1975293835.html
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели встречу в Нью-Йорке. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:39
2024-09-28T23:39
2024-09-28T23:39
в мире
россия
иран
оон
сергей лавров
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg
ООН, 28 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели встречу в Нью-Йорке. Встреча прошли на полях недели высокого уровня ГА ООН. Нынешние переговоры в Нью-Йорке стали первой очной встречей министров после того, как Аракчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В правительстве предыдущего президента Ирана Хасана Роухани Аракчи занимал должность замглавы МИД. В этой должности он был представителем Ирана на переговорах по ядерной программе страны.
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4d25473bfca572e58bb31d55171bb17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, оон, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Россия, Иран, ООН, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи