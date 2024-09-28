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Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана - РИА Новости, 28.09.2024
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23:39 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/iran-1975293835.html
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели встречу в Нью-Йорке. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:39
2024-09-28T23:39
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сергей лавров
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели встречу в Нью-Йорке. Встреча прошли на полях недели высокого уровня ГА ООН. Нынешние переговоры в Нью-Йорке стали первой очной встречей министров после того, как Аракчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В правительстве предыдущего президента Ирана Хасана Роухани Аракчи занимал должность замглавы МИД. В этой должности он был представителем Ирана на переговорах по ядерной программе страны.
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в мире, россия, иран, оон, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Россия, Иран, ООН, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана

Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели встречу в Нью-Йорке.
Встреча прошли на полях недели высокого уровня ГА ООН.
Нынешние переговоры в Нью-Йорке стали первой очной встречей министров после того, как Аракчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В правительстве предыдущего президента Ирана Хасана Роухани Аракчи занимал должность замглавы МИД. В этой должности он был представителем Ирана на переговорах по ядерной программе страны.
 
В миреРоссияИранООНСергей ЛавровАббас Аракчи
 
 
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