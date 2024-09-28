https://ria.ru/20240928/iran-1975293835.html

Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана

Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров провел встречу с новым главой МИД Ирана

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели встречу в Нью-Йорке. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:39

2024-09-28T23:39

2024-09-28T23:39

в мире

россия

иран

оон

сергей лавров

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg

ООН, 28 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели встречу в Нью-Йорке. Встреча прошли на полях недели высокого уровня ГА ООН. Нынешние переговоры в Нью-Йорке стали первой очной встречей министров после того, как Аракчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В правительстве предыдущего президента Ирана Хасана Роухани Аракчи занимал должность замглавы МИД. В этой должности он был представителем Ирана на переговорах по ядерной программе страны.

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, оон, сергей лавров, аббас аракчи