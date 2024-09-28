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Верховный лидер Ирана сделал жесткое заявление после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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15:30 28.09.2024 (обновлено: 15:34 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/iran-1975243853.html
Верховный лидер Ирана сделал жесткое заявление после гибели Насруллы
Верховный лидер Ирана сделал жесткое заявление после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Верховный лидер Ирана сделал жесткое заявление после гибели Насруллы
Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова передает агентство Tasnim. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:30
2024-09-28T15:34
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
иран
хасан насрулла
али хаменеи
джо байден
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова передает агентство Tasnim."Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", — сказал он.По словам Хаменеи, совершив такой акт, руководство Израиля продемонстрировало свою недальновидность.Верховный лидер исламской республики добавил, что ЦАХАЛ "слишком слаб, чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане.В субботу Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее эту информацию подтвердили в ливанском движении.На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.
https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975197348.html
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, иран, хасан насрулла, али хаменеи, джо байден, хезболла
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан, Иран, Хасан Насрулла, Али Хаменеи, Джо Байден, Хезболла
Верховный лидер Ирана сделал жесткое заявление после гибели Насруллы

Хаменеи: Израиль заплатит за смерть лидера "Хезболлы" Насруллы

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова передает агентство Tasnim.
"Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", — сказал он.
Последствия израильского удара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 02:39
По словам Хаменеи, совершив такой акт, руководство Израиля продемонстрировало свою недальновидность.
Верховный лидер исламской республики добавил, что ЦАХАЛ "слишком слаб, чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане.
В субботу Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее эту информацию подтвердили в ливанском движении.
На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.
Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.
По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.
Люди смотрят выступление главы ливанской Хезболлы Хасана Насруллы в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"
Вчера, 13:37
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильЛиванИранХасан НасруллаАли ХаменеиДжо БайденХезболла
 
 
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