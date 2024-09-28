https://ria.ru/20240928/iran-1975227160.html

Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ

Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне сообщений о ликвидации лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла переведен в безопасное место, где... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:16

2024-09-28T12:16

2024-09-28T12:28

иран

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хасан насрулла

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али хаменеи

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне сообщений о ликвидации лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла переведен в безопасное место, где приняты повышенные меры безопасности, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.Ранее Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу движения в Бейруте."Верховный лидер Ирана... Хаменеи был переведен в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности", - говорится в публикации.По данным источников, Иран находится в постоянном контакте с "Хезболлах" и союзниками по поводу дальнейших действий после сообщений о ликвидации Насруллы.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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иран, в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, али хаменеи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024