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Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
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12:16 28.09.2024 (обновлено: 12:28 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/iran-1975227160.html
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне сообщений о ликвидации лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла переведен в безопасное место, где... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:16
2024-09-28T12:28
иран
в мире
израиль
бейрут
хасан насрулла
хезболла
али хаменеи
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне сообщений о ликвидации лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла переведен в безопасное место, где приняты повышенные меры безопасности, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.Ранее Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу движения в Бейруте."Верховный лидер Ирана... Хаменеи был переведен в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности", - говорится в публикации.По данным источников, Иран находится в постоянном контакте с "Хезболлах" и союзниками по поводу дальнейших действий после сообщений о ликвидации Насруллы.
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иран, в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, али хаменеи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Али Хаменеи, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ

Reuters: Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне сообщений о ликвидации лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла переведен в безопасное место, где приняты повышенные меры безопасности, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу движения в Бейруте.
"Верховный лидер Ирана... Хаменеи был переведен в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности", - говорится в публикации.
По данным источников, Иран находится в постоянном контакте с "Хезболлах" и союзниками по поводу дальнейших действий после сообщений о ликвидации Насруллы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ИранВ миреИзраильБейрутХасан НасруллаХезболлаАли ХаменеиОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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