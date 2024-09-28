https://ria.ru/20240928/iran-1975227160.html
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне сообщений о ликвидации лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла переведен в безопасное место, где... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:16
2024-09-28T12:16
2024-09-28T12:28
иран
в мире
израиль
бейрут
хасан насрулла
хезболла
али хаменеи
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_c5e29445d696d20f7f1c266e2ad38f0f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне сообщений о ликвидации лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла переведен в безопасное место, где приняты повышенные меры безопасности, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.Ранее Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу движения в Бейруте."Верховный лидер Ирана... Хаменеи был переведен в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности", - говорится в публикации.По данным источников, Иран находится в постоянном контакте с "Хезболлах" и союзниками по поводу дальнейших действий после сообщений о ликвидации Насруллы.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
иран
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_121:0:2193:1554_1920x0_80_0_0_3b2cb685c610b181f5f5021f690657b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, али хаменеи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Али Хаменеи, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место, сообщили СМИ
Reuters: Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы