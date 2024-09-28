https://ria.ru/20240928/iran-1975205346.html

Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном

Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 28.09.2024

Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном

Соглашение для восстановления ядерной сделки с Ираном могло бы быть достигнуто за 1-2 недели при ведении переговоров, но позиция западных участников процесса... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:18

2024-09-28T07:18

2024-09-28T07:18

иран

россия

китай

михаил ульянов (дипломат)

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Соглашение для восстановления ядерной сделки с Ираном могло бы быть достигнуто за 1-2 недели при ведении переговоров, но позиция западных участников процесса делает это невозможным, сказал в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В разговоре с агентством на полях Российской энергетической недели он отметил, что в результате переговоров к марту 2022 года был почти полностью подготовлен проект решения по восстановлению ядерной сделки, но в последний момент процесс остановили государства Запада. Они стали обвинять Иран в подрыве восстановления, что не соответствует действительности, подчеркнул дипломат. "И Иран, и Россия, и Китай готовы возобновить переговоры. Если они возобновятся, то соглашение может быть достигнуто очень быстро. В течение недели, может быть, двух. Может быть, даже быстрее. Но западники это не позволяют сделать", - сказал собеседник. Он подчеркнул, что в данном случае ответственность за стагнацию и риск неконтролируемой эскалации, очевидно, лежит на западных государствах. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240621/es-1954568647.html

https://ria.ru/20240916/iran-1972874618.html

иран

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, китай, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, в мире