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Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 28.09.2024
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07:18 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/iran-1975205346.html
Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном
Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 28.09.2024
Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном
Соглашение для восстановления ядерной сделки с Ираном могло бы быть достигнуто за 1-2 недели при ведении переговоров, но позиция западных участников процесса... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T07:18
2024-09-28T07:18
иран
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Соглашение для восстановления ядерной сделки с Ираном могло бы быть достигнуто за 1-2 недели при ведении переговоров, но позиция западных участников процесса делает это невозможным, сказал в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В разговоре с агентством на полях Российской энергетической недели он отметил, что в результате переговоров к марту 2022 года был почти полностью подготовлен проект решения по восстановлению ядерной сделки, но в последний момент процесс остановили государства Запада. Они стали обвинять Иран в подрыве восстановления, что не соответствует действительности, подчеркнул дипломат. "И Иран, и Россия, и Китай готовы возобновить переговоры. Если они возобновятся, то соглашение может быть достигнуто очень быстро. В течение недели, может быть, двух. Может быть, даже быстрее. Но западники это не позволяют сделать", - сказал собеседник. Он подчеркнул, что в данном случае ответственность за стагнацию и риск неконтролируемой эскалации, очевидно, лежит на западных государствах. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240621/es-1954568647.html
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иран, россия, китай, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, в мире
Иран, Россия, Китай, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, В мире
Ульянов оценил возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном

Ульянов: восстановить ядерную сделку с Ираном можно за 1-2 недели, мешает Запад

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Соглашение для восстановления ядерной сделки с Ираном могло бы быть достигнуто за 1-2 недели при ведении переговоров, но позиция западных участников процесса делает это невозможным, сказал в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В разговоре с агентством на полях Российской энергетической недели он отметил, что в результате переговоров к марту 2022 года был почти полностью подготовлен проект решения по восстановлению ядерной сделки, но в последний момент процесс остановили государства Запада. Они стали обвинять Иран в подрыве восстановления, что не соответствует действительности, подчеркнул дипломат.
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"И Иран, и Россия, и Китай готовы возобновить переговоры. Если они возобновятся, то соглашение может быть достигнуто очень быстро. В течение недели, может быть, двух. Может быть, даже быстрее. Но западники это не позволяют сделать", - сказал собеседник.
Он подчеркнул, что в данном случае ответственность за стагнацию и риск неконтролируемой эскалации, очевидно, лежит на западных государствах.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ИранРоссияКитайМихаил Ульянов (дипломат)Дональд ТрампВ мире
 
 
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