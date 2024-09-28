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Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями - РИА Новости, 28.09.2024
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22:06 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/gruziya-1975287545.html
Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями
Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:06
2024-09-28T22:06
в мире
южная осетия
грузия
абхазия
сергей лавров
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
генеральная ассамблея оон
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении. "Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там всё равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее основатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов, запланированных на 26 октября, "зачинщики войны будут осуждены", и Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240914/gruziya-1972728439.html
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в мире, южная осетия, грузия, абхазия, сергей лавров, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, генеральная ассамблея оон, оон, единое национальное движение
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Сергей Лавров, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Единое национальное движение
Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями

Лавров: Россия готова помогать в нормализации отношений Грузии с Южной Осетией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении.
«
"Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там всё равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее основатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов, запланированных на 26 октября, "зачинщики войны будут осуждены", и Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
Разрушенное в результате пятидневной войны здание в Цхинвале, Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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В миреЮжная ОсетияГрузияАбхазияСергей ЛавровБидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиГенеральная Ассамблея ООНООНЕдиное национальное движение
 
 
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