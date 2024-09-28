https://ria.ru/20240928/gruziya-1975287545.html

Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями

Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:06

2024-09-28T22:06

2024-09-28T22:06

в мире

южная осетия

грузия

абхазия

сергей лавров

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

генеральная ассамблея оон

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении. "Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там всё равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее основатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов, запланированных на 26 октября, "зачинщики войны будут осуждены", и Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240914/gruziya-1972728439.html

южная осетия

грузия

абхазия

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в мире, южная осетия, грузия, абхазия, сергей лавров, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, генеральная ассамблея оон, оон, единое национальное движение