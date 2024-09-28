https://ria.ru/20240928/gossluzhaschie-1975197156.html

Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима

Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима - РИА Новости, 28.09.2024

Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима

Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для госслужащих США и... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:20

2024-09-28T02:20

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для госслужащих США и членов их семей в целях безопасности на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщило посольство США в Иерусалиме.Ранее американское посольство заявляло о временных ограничениях на посещение севера Израиля для госслужащих США и их семей."Из соображений предосторожности правительственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы агломерации Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Йехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейших распоряжений. Правительственным сотрудникам США разрешается перемещаться между этими тремя районами для личных поездок, а также посещать (международный - ред.) аэропорт Бен-Гурион", - говорится в предупреждении на сайте посольства.Диппредставительство напомнило гражданам США о необходимости "соблюдать осторожность и обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности" в связи с нестабильной обстановкой.

https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html

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иерусалим, сша, тель-авив, хезболла, израиль, в мире