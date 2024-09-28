https://ria.ru/20240928/gossluzhaschie-1975197156.html
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима - РИА Новости, 28.09.2024
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима
Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для госслужащих США и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:20
2024-09-28T02:20
2024-09-28T02:31
иерусалим
сша
тель-авив
хезболла
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b66e386dd8b24e1d9c27e349b148410.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для госслужащих США и членов их семей в целях безопасности на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщило посольство США в Иерусалиме.Ранее американское посольство заявляло о временных ограничениях на посещение севера Израиля для госслужащих США и их семей."Из соображений предосторожности правительственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы агломерации Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Йехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейших распоряжений. Правительственным сотрудникам США разрешается перемещаться между этими тремя районами для личных поездок, а также посещать (международный - ред.) аэропорт Бен-Гурион", - говорится в предупреждении на сайте посольства.Диппредставительство напомнило гражданам США о необходимости "соблюдать осторожность и обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности" в связи с нестабильной обстановкой.
https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html
иерусалим
сша
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c349d172acc993e30fb81016f0cc25fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, сша, тель-авив, хезболла, израиль, в мире
Иерусалим, США, Тель-Авив, Хезболла, Израиль, В мире
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима
Американским госслужащим и их семьям временно запретили выезжать из Иерусалима