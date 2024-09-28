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Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима - РИА Новости, 28.09.2024
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02:20 28.09.2024 (обновлено: 02:31 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/gossluzhaschie-1975197156.html
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима - РИА Новости, 28.09.2024
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима
Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для госслужащих США и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:20
2024-09-28T02:31
иерусалим
сша
тель-авив
хезболла
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для госслужащих США и членов их семей в целях безопасности на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщило посольство США в Иерусалиме.Ранее американское посольство заявляло о временных ограничениях на посещение севера Израиля для госслужащих США и их семей."Из соображений предосторожности правительственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы агломерации Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Йехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейших распоряжений. Правительственным сотрудникам США разрешается перемещаться между этими тремя районами для личных поездок, а также посещать (международный - ред.) аэропорт Бен-Гурион", - говорится в предупреждении на сайте посольства.Диппредставительство напомнило гражданам США о необходимости "соблюдать осторожность и обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности" в связи с нестабильной обстановкой.
https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html
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иерусалим, сша, тель-авив, хезболла, израиль, в мире
Иерусалим, США, Тель-Авив, Хезболла, Израиль, В мире
Американским госслужащим запретили выезжать из Иерусалима

Американским госслужащим и их семьям временно запретили выезжать из Иерусалима

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для госслужащих США и членов их семей в целях безопасности на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщило посольство США в Иерусалиме.
Ранее американское посольство заявляло о временных ограничениях на посещение севера Израиля для госслужащих США и их семей.
"Из соображений предосторожности правительственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы агломерации Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Йехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейших распоряжений. Правительственным сотрудникам США разрешается перемещаться между этими тремя районами для личных поездок, а также посещать (международный - ред.) аэропорт Бен-Гурион", - говорится в предупреждении на сайте посольства.
Диппредставительство напомнило гражданам США о необходимости "соблюдать осторожность и обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности" в связи с нестабильной обстановкой.
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ИерусалимСШАТель-АвивХезболлаИзраильВ мире
 
 
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