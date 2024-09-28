https://ria.ru/20240928/gorlovka-1975228538.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.09.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:30

2024-09-28T12:30

2024-09-28T17:11

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", — написал он.С утра украинские войска интенсивно обстреливают Никитовский район Горловки. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 08:05 до 12:55 они выпустили по городу не менее 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия