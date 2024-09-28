https://ria.ru/20240928/flot-1975216242.html
Патрушев встретился с командованием Балтийского флота
Патрушев встретился с командованием Балтийского флота - РИА Новости, 28.09.2024
Патрушев встретился с командованием Балтийского флота
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Калининграде с командованием Балтийского флота. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:27
2024-09-28T10:27
2024-09-28T10:28
россия
калининград
балтийское море
николай патрушев
безопасность
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КАЛИНИНГРАД, 28 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Калининграде с командованием Балтийского флота. "На проведенном в штабе флота совещании с участием командующего Балтийским флотом Сергея Липилина обсуждена военно-политическая обстановка в Балтийском регионе, а также меры, направленные на реализацию и защиту национальных интересов России в Балтийском море и других районах Мирового океана", - сообщили в аппарате помощника главы государства. Там уточнили, что "отдельное внимание уделено вопросам боевой подготовки сил и войск флота, его возможностям по обеспечению безопасности морской деятельности Российской Федерации, поддержанию оперативных и боевых возможностей на необходимом уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений". "Выработаны предложения, связанные со стратегическим развитием Военно-морского флота", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20240918/patrushev-1973332121.html
россия
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, балтийское море, николай патрушев, безопасность
Россия, Калининград, Балтийское море, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев встретился с командованием Балтийского флота
Патрушев встретился в Калининграде с командованием Балтийского флота