https://ria.ru/20240928/flot-1975216242.html

Патрушев встретился с командованием Балтийского флота

Патрушев встретился с командованием Балтийского флота - РИА Новости, 28.09.2024

Патрушев встретился с командованием Балтийского флота

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Калининграде с командованием Балтийского флота. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:27

2024-09-28T10:27

2024-09-28T10:28

россия

калининград

балтийское море

николай патрушев

безопасность

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КАЛИНИНГРАД, 28 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Калининграде с командованием Балтийского флота. "На проведенном в штабе флота совещании с участием командующего Балтийским флотом Сергея Липилина обсуждена военно-политическая обстановка в Балтийском регионе, а также меры, направленные на реализацию и защиту национальных интересов России в Балтийском море и других районах Мирового океана", - сообщили в аппарате помощника главы государства. Там уточнили, что "отдельное внимание уделено вопросам боевой подготовки сил и войск флота, его возможностям по обеспечению безопасности морской деятельности Российской Федерации, поддержанию оперативных и боевых возможностей на необходимом уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений". "Выработаны предложения, связанные со стратегическим развитием Военно-морского флота", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20240918/patrushev-1973332121.html

россия

калининград

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, калининград, балтийское море, николай патрушев, безопасность