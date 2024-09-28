В Энергодаре рассказали о новой тактике ВСУ при атаках на город
Сеновоз: ВСУ используют тактику групповых налетов ударных БПЛА на Энергодар
© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на многоэтажный дом в запорожском Энергодаре
© РИА Новости
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на многоэтажный дом в запорожском Энергодаре
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ЭНЕРГОДАР, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска при атаках Энергодар начали применять тактику групповых налетов ударных беспилотников, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
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"Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что, как правило, запускаются коптеры с разницей десять-пятнадцать минут. Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров", — сказал он.
По данным Следственного комитета России, 25 сентября подвергся налету дронов жилой дом в Энергодаре. Как рассказали следователям мирные жители, беспилотники дважды атаковали дом во время работы оперативных служб и скопления людей.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
Как заявлял Сеновоз, атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара стали системными, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, ВСУ используют практически весь арсенал артиллерии и беспилотных средств, в основном FPV-дроны.
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