https://ria.ru/20240928/energodar-1975222082.html

В Энергодаре рассказали о новой тактике ВСУ при атаках на город

В Энергодаре рассказали о новой тактике ВСУ при атаках на город - РИА Новости, 28.09.2024

В Энергодаре рассказали о новой тактике ВСУ при атаках на город

Украинские войска при атаках Энергодар начали применять тактику групповых налетов ударных беспилотников, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:29

2024-09-28T11:29

2024-09-28T15:59

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска при атаках Энергодар начали применять тактику групповых налетов ударных беспилотников, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что, как правило, запускаются коптеры с разницей десять-пятнадцать минут. Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров", — сказал он.По данным Следственного комитета России, 25 сентября подвергся налету дронов жилой дом в Энергодаре. Как рассказали следователям мирные жители, беспилотники дважды атаковали дом во время работы оперативных служб и скопления людей.Как заявлял Сеновоз, атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара стали системными, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, ВСУ используют практически весь арсенал артиллерии и беспилотных средств, в основном FPV-дроны.

https://ria.ru/20240921/ataka-1974024886.html

россия

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, энергодар, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия