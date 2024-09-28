https://ria.ru/20240928/ekspozitsiya-1975293705.html

В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых

В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых - РИА Новости, 28.09.2024

В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых

Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" впервые открылась в музейно-храмовом... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:39

2024-09-28T23:39

2024-09-28T23:39

культура

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

новости культуры

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" впервые открылась в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. Выставка приурочена к 110-летию начала Первой мировой войны. Экспозиция подготовлена Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории РАН и охватывает период от Крымской войны до Великой. Поддержку проекту оказала Крымская митрополия. В открытии экспозиции приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО, кандидат исторических наук Анна Громова. По словам Громовой, открытие выставки является одним из просветительских направлений деятельности Фонда ЕСПО и федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". "Это важная часть дела исторического просвещения. Знать свою историю, знать свое прошлое - значит быть готовым к своему будущему. Русский народ на протяжении многих столетий опирался на свою веру и любовь к Отечеству и был убежден в своей победе - так же, как и мы сегодня", - сказала Громова журналистам.

https://ria.ru/20240409/vystavka-1938836300.html

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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, новости культуры