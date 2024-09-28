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В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых - РИА Новости, 28.09.2024
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Культура
 
23:39 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/ekspozitsiya-1975293705.html
В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых
В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых - РИА Новости, 28.09.2024
В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых
Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" впервые открылась в музейно-храмовом... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:39
2024-09-28T23:39
культура
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия наук
новости культуры
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" впервые открылась в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. Выставка приурочена к 110-летию начала Первой мировой войны. Экспозиция подготовлена Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории РАН и охватывает период от Крымской войны до Великой. Поддержку проекту оказала Крымская митрополия. В открытии экспозиции приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО, кандидат исторических наук Анна Громова. По словам Громовой, открытие выставки является одним из просветительских направлений деятельности Фонда ЕСПО и федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". "Это важная часть дела исторического просвещения. Знать свою историю, знать свое прошлое - значит быть готовым к своему будущему. Русский народ на протяжении многих столетий опирался на свою веру и любовь к Отечеству и был убежден в своей победе - так же, как и мы сегодня", - сказала Громова журналистам.
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, новости культуры
Культура, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук, Новости культуры
В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых

В Севастополе впервые открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" впервые открылась в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка приурочена к 110-летию начала Первой мировой войны. Экспозиция подготовлена Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории РАН и охватывает период от Крымской войны до Великой. Поддержку проекту оказала Крымская митрополия. В открытии экспозиции приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО, кандидат исторических наук Анна Громова.
По словам Громовой, открытие выставки является одним из просветительских направлений деятельности Фонда ЕСПО и федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". "Это важная часть дела исторического просвещения. Знать свою историю, знать свое прошлое - значит быть готовым к своему будущему. Русский народ на протяжении многих столетий опирался на свою веру и любовь к Отечеству и был убежден в своей победе - так же, как и мы сегодня", - сказала Громова журналистам.
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КультураЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия наукНовости культуры
 
 
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