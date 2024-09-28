https://ria.ru/20240928/eksport-1975238825.html

Госслужащих из 12 районов и городов Кубани обучат экспорту

Госслужащих из 12 районов и городов Кубани обучат экспорту - РИА Новости, 28.09.2024

Госслужащих из 12 районов и городов Кубани обучат экспорту

Более 30 госслужащих пройдут обучение экспортным навыкам в Краснодаре, образовательный курс пройдут представители из 12 муниципалитетов региона, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:11

2024-09-28T14:11

2024-09-28T14:11

краснодарский край

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Более 30 госслужащих пройдут обучение экспортным навыкам в Краснодаре, образовательный курс пройдут представители из 12 муниципалитетов региона, сообщили в администрации края. "В Краснодаре стартовал четвертый поток обучения экспорту госслужащих. На учебу приехали представители 12 городов и районов региона. Занятия проходят в Краснодаре на базе Центра делового образования Торгово-промышленной палаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники изучат особенности работы с иностранными контрагентами, организацию таможенного и правового регулирования, логистики, получат знания в области маркетинга, деловой коммуникации, правовых и финансовых отношений, законодательства во внешнеэкономической деятельности. "Курс обучения экспорту муниципальных служащих продлится до 10 октября. Проект направлен на повышение квалификации представителей муниципалитетов, которые занимаются экспортной деятельностью, а также руководителей компаний малого и среднего бизнеса региона, заинтересованных в развитии своего экспортного потенциала, расширении компетенций", – добавил директор регионального Центра поддержки экспорта Роман Воротников. За три потока в этом году экспортным навыкам обучили представителей 25 муниципалитетов Кубани. В четвертом потоке принимают участие 32 человека из разных городов и районов, отмечают власти. Уточняется, что образовательная программа разработана Центром поддержки экспорта совместно с департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона. Проект стартовал в 2023 году. Региональную программу реализуют в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240927/poruchitelstva-1975055676.html

https://ria.ru/20240925/kuban-1974722948.html

краснодар

краснодарский край

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краснодар, краснодарский край