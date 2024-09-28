https://ria.ru/20240928/dtp-1975237708.html
В Самарской области при столкновении двух машин погиб ребенок
В Самарской области при столкновении двух машин погиб ребенок - РИА Новости, 28.09.2024
В Самарской области при столкновении двух машин погиб ребенок
Девятилетний ребенок погиб, еще шесть человек, включая двоих детей, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщили... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:57
2024-09-28T13:57
2024-09-28T15:01
происшествия
самарская область
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб, еще шесть человек, включая двоих детей, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщили в региональном главке МВД.ДТП произошло на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Шенталинском районе Самарской области."По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Skoda Octavia и Skoda Kodiaq: водитель Skoda Octavia допустил выезд на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. На месте ДТП погиб девятилетний ребенок. В медучреждение доставлены шесть человек, из них двое детей, (одному из которых) 11 лет и (второму) два месяца", - сказали журналистам в пресс-службе главка.В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции, а также спасатели пожарно-спасательной части №131 противопожарной службы области, которые занимались деблокировкой пострадавших.Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что следственные органы начали процессуальную проверку по факту ДТП, ход и результаты которой взяты ведомством на контроль.
https://ria.ru/20240928/dtp-1975234997.html
https://ria.ru/20240926/dtp-1974958028.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области при столкновении двух машин погиб ребенок
В ДТП в Самарской области погиб девятилетний ребенок, шесть человек пострадали
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб, еще шесть человек, включая двоих детей, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщили в региональном главке МВД.
ДТП произошло на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Шенталинском районе Самарской области.
"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Skoda Octavia и Skoda Kodiaq: водитель Skoda Octavia допустил выезд на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. На месте ДТП погиб девятилетний ребенок. В медучреждение доставлены шесть человек, из них двое детей, (одному из которых) 11 лет и (второму) два месяца", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции, а также спасатели пожарно-спасательной части №131 противопожарной службы области, которые занимались деблокировкой пострадавших.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что следственные органы начали процессуальную проверку по факту ДТП, ход и результаты которой взяты ведомством на контроль.