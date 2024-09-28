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В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс
В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс - РИА Новости, 28.09.2024
В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс
В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:08
2024-09-28T12:08
2024-09-28T16:02
происшествия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. "По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, трезвый, управляя легковой автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с мемориальным комплексом", — говорится в публикации. В полиции уточнили, что инцидент произошел около 01:30 на улице Загорской.В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ составили в отношении административный протокол.Виновника обяжут восстановить памятник в первозданном виде, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, дтп, дмитровский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, ДТП, Дмитровский район
В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс
В Дмитровском округе водитель на легковушке врезался в мемориальный комплекс
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале
.
"По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, трезвый, управляя легковой автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с мемориальным комплексом", — говорится в публикации.
В полиции уточнили, что инцидент произошел около 01:30 на улице Загорской.
В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ
составили в отношении административный протокол.
Виновника обяжут восстановить памятник в первозданном виде, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.