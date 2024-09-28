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В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс - РИА Новости, 28.09.2024
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12:08 28.09.2024 (обновлено: 16:02 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/dtp-1975225633.html
В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс
В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс - РИА Новости, 28.09.2024
В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс
В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:08
2024-09-28T16:02
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
дтп
дмитровский район
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. "По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, трезвый, управляя легковой автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с мемориальным комплексом", — говорится в публикации. В полиции уточнили, что инцидент произошел около 01:30 на улице Загорской.В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ составили в отношении административный протокол.Виновника обяжут восстановить памятник в первозданном виде, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, дтп, дмитровский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, ДТП, Дмитровский район
В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс

В Дмитровском округе водитель на легковушке врезался в мемориальный комплекс

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП в Дмитрове
На месте ДТП в Дмитрове - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале.
"По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, трезвый, управляя легковой автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с мемориальным комплексом", — говорится в публикации.
В полиции уточнили, что инцидент произошел около 01:30 на улице Загорской.
В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ составили в отношении административный протокол.
Виновника обяжут восстановить памятник в первозданном виде, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
На месте ДТП в Дмитрове
На месте ДТП в Дмитрове - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
На месте ДТП в Дмитрове
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияДТПДмитровский район
 
 
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