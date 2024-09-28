https://ria.ru/20240928/dtp-1975225633.html

В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс

В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс - РИА Новости, 28.09.2024

В Подмосковье водитель врезался в мемориальный комплекс

В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:08

2024-09-28T12:08

2024-09-28T16:02

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

дтп

дмитровский район

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Дмитрове автомобиль протаранил воинский мемориал, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. "По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, трезвый, управляя легковой автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с мемориальным комплексом", — говорится в публикации. В полиции уточнили, что инцидент произошел около 01:30 на улице Загорской.В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ составили в отношении административный протокол.Виновника обяжут восстановить памятник в первозданном виде, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

московская область (подмосковье)

россия

дмитровский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, дтп, дмитровский район