https://ria.ru/20240928/dron-1975204505.html
Военные с помощью трофейного дрона доставляют продукты на передовую
Военные с помощью трофейного дрона доставляют продукты на передовую - РИА Новости, 28.09.2024
Военные с помощью трофейного дрона доставляют продукты на передовую
Военнослужащие "Южной" группировки войск на восстановленных и трофейных БПЛА, в том числе с помощью "Бабы яги", доставляют на передовые позиции в зоне... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:48
2024-09-28T06:48
2024-09-28T06:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964512134_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_e600f5a5eeef8c9a36d60ea311bda9c4.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на восстановленных и трофейных БПЛА, в том числе с помощью "Бабы яги", доставляют на передовые позиции в зоне спецоперации необходимые средства, включая провизию и боезапас, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Мэрлин", специалист по ремонту и восстановлению БПЛА. ВС РФ в ходе спецоперации использует большое число БПЛА - как отечественного, так и импортного производства, различных модификаций и предназначений. Кроме того, применение у российских бойцов находит и трофейная техника - она помогает им выполнять и боевые задачи. "Мы же, так скажем, восстановили некоторые из трофейных, ребята успешно работают, занося (на позиции - ред.) продукты питания и БК (боекомплект - ред.), - это самое необходимое для ребят именно непосредственно на передовой", - рассказал "Мэрлин". Он пояснил, что на передовые позиции так или иначе нужно доставлять продукты и боезапас, и при использовании для этого дронов типа "Бабы яга" нет риска, что противник поразит своими артиллерией и FPV-дронами военных ВС РФ, занятых такой доставкой. "На таких тяжелых дронах это (доставку - ред.) гораздо проще сделать, ну и менее заметно, то есть прилетели, сбросили посылку и улетели за следующей", - пояснил "Мэрлин". По его словам, уже восстановлено порядка 10 крупных, как "Бабая яга", БПЛА, в том числе и трофейных. Из 100 попавших в ремонт БПЛА, таких как квадрокоптер DJI модели Mavic 3, восстановили порядка 90 штук за 24 дня. Еще 10 пошли на запасные части. На трофейных БПЛА программное обеспечение и настройки, по его словам, сбрасывают до заводских и только после этого устанавливают новую прошивку, адаптированную к работе в боевых условиях.
https://ria.ru/20240928/nagrazhdenie-1975203967.html
https://ria.ru/20240914/trofei-1972714283.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964512134_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_5a1f6bb285f7a41a729da19923b0d72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Военные с помощью трофейного дрона доставляют продукты на передовую
Бойцы ВС России доставляют продукты и боеприпасы на передовую на "Бабе яге"
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на восстановленных и трофейных БПЛА, в том числе с помощью "Бабы яги", доставляют на передовые позиции в зоне спецоперации необходимые средства, включая провизию и боезапас, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Мэрлин", специалист по ремонту и восстановлению БПЛА.
ВС РФ
в ходе спецоперации использует большое число БПЛА - как отечественного, так и импортного производства, различных модификаций и предназначений. Кроме того, применение у российских бойцов находит и трофейная техника - она помогает им выполнять и боевые задачи.
"Мы же, так скажем, восстановили некоторые из трофейных, ребята успешно работают, занося (на позиции - ред.) продукты питания и БК (боекомплект - ред.), - это самое необходимое для ребят именно непосредственно на передовой", - рассказал "Мэрлин".
Он пояснил, что на передовые позиции так или иначе нужно доставлять продукты и боезапас, и при использовании для этого дронов типа "Бабы яга" нет риска, что противник поразит своими артиллерией и FPV-дронами военных ВС РФ, занятых такой доставкой.
"На таких тяжелых дронах это (доставку - ред.) гораздо проще сделать, ну и менее заметно, то есть прилетели, сбросили посылку и улетели за следующей", - пояснил "Мэрлин".
По его словам, уже восстановлено порядка 10 крупных, как "Бабая яга", БПЛА, в том числе и трофейных. Из 100 попавших в ремонт БПЛА, таких как квадрокоптер DJI модели Mavic 3, восстановили порядка 90 штук за 24 дня. Еще 10 пошли на запасные части. На трофейных БПЛА программное обеспечение и настройки, по его словам, сбрасывают до заводских и только после этого устанавливают новую прошивку, адаптированную к работе в боевых условиях.