https://ria.ru/20240928/dron-1975204505.html

Военные с помощью трофейного дрона доставляют продукты на передовую

Военные с помощью трофейного дрона доставляют продукты на передовую - РИА Новости, 28.09.2024

Военные с помощью трофейного дрона доставляют продукты на передовую

Военнослужащие "Южной" группировки войск на восстановленных и трофейных БПЛА, в том числе с помощью "Бабы яги", доставляют на передовые позиции в зоне... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T06:48

2024-09-28T06:48

2024-09-28T06:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на восстановленных и трофейных БПЛА, в том числе с помощью "Бабы яги", доставляют на передовые позиции в зоне спецоперации необходимые средства, включая провизию и боезапас, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Мэрлин", специалист по ремонту и восстановлению БПЛА. ВС РФ в ходе спецоперации использует большое число БПЛА - как отечественного, так и импортного производства, различных модификаций и предназначений. Кроме того, применение у российских бойцов находит и трофейная техника - она помогает им выполнять и боевые задачи. "Мы же, так скажем, восстановили некоторые из трофейных, ребята успешно работают, занося (на позиции - ред.) продукты питания и БК (боекомплект - ред.), - это самое необходимое для ребят именно непосредственно на передовой", - рассказал "Мэрлин". Он пояснил, что на передовые позиции так или иначе нужно доставлять продукты и боезапас, и при использовании для этого дронов типа "Бабы яга" нет риска, что противник поразит своими артиллерией и FPV-дронами военных ВС РФ, занятых такой доставкой. "На таких тяжелых дронах это (доставку - ред.) гораздо проще сделать, ну и менее заметно, то есть прилетели, сбросили посылку и улетели за следующей", - пояснил "Мэрлин". По его словам, уже восстановлено порядка 10 крупных, как "Бабая яга", БПЛА, в том числе и трофейных. Из 100 попавших в ремонт БПЛА, таких как квадрокоптер DJI модели Mavic 3, восстановили порядка 90 штук за 24 дня. Еще 10 пошли на запасные части. На трофейных БПЛА программное обеспечение и настройки, по его словам, сбрасывают до заводских и только после этого устанавливают новую прошивку, адаптированную к работе в боевых условиях.

https://ria.ru/20240928/nagrazhdenie-1975203967.html

https://ria.ru/20240914/trofei-1972714283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф