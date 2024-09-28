https://ria.ru/20240928/donetsk-1975241714.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 28.09.2024
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:52
2024-09-28T14:52
2024-09-28T14:52
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района по улице Медицинской ранение получил мужчина 1964 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Пострадавший госпитализирован. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
петровский район
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При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина