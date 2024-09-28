https://ria.ru/20240928/dogovor-1975194873.html
Договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности подпишут в декабре
Договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности подпишут в декабре - РИА Новости, 28.09.2024
Договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности подпишут в декабре
Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности находится в "заключительной стадии согласования", будет подписан в декабре, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:03
2024-09-28T01:03
2024-09-28T01:03
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности находится в "заключительной стадии согласования", будет подписан в декабре, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Этот договор находится в заключительной стадии согласования. Мы провели с российской стороной целый раунд консультаций в Москве в Минске, и мы полностью отработали текст этого соглашения договора о гарантиях, причем о гарантиях обеих стран", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. "То, о чем совсем недавно говорил наш президент, что совсем недавно говорил Владимир Владимирович Путин о том, что, не дай бог, какие-то будут агрессии в сторону Республики Беларусь - это все правда. Если сегодня это имеет характер защиты совместной и защиты Беларуси через размещение ядерного оружия на нашей территории де-факто, вот в силу того, что решения приняты, оружие завезено и стоит, как говорит наш президент, на боевом дежурстве, то через несколько месяцев, к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, это будет в декабре, уже будет этот договор подписан юридически", – добавил Рыженков.
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белоруссия, москва, минск, генеральная ассамблея оон, оон, россия
Белоруссия, Москва, Минск, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия
Договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности подпишут в декабре
МИД Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией подпишут в декабре
ООН, 28 сен – РИА Новости. Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности находится в "заключительной стадии согласования", будет подписан в декабре, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Этот договор находится в заключительной стадии согласования. Мы провели с российской стороной целый раунд консультаций в Москве
в Минске
, и мы полностью отработали текст этого соглашения договора о гарантиях, причем о гарантиях обеих стран", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН
.
"То, о чем совсем недавно говорил наш президент, что совсем недавно говорил Владимир Владимирович Путин о том, что, не дай бог, какие-то будут агрессии в сторону Республики Беларусь - это все правда. Если сегодня это имеет характер защиты совместной и защиты Беларуси через размещение ядерного оружия на нашей территории де-факто, вот в силу того, что решения приняты, оружие завезено и стоит, как говорит наш президент, на боевом дежурстве, то через несколько месяцев, к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, это будет в декабре, уже будет этот договор подписан юридически", – добавил Рыженков.