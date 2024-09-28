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Возле взорвавшейся АЗС в Дагестане выявили превышения загрязняющих веществ
Возле взорвавшейся АЗС в Дагестане выявили превышения загрязняющих веществ - РИА Новости, 28.09.2024
Возле взорвавшейся АЗС в Дагестане выявили превышения загрязняющих веществ
Превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида зафиксированы на расстоянии 300-500 метров от места взрыва... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:53
2024-09-28T01:53
2024-09-28T01:53
махачкала
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида зафиксированы на расстоянии 300-500 метров от места взрыва автозаправочной станции на окраине Махачкалы, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Дагестану проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. "По результатам лабораторных исследований по состоянию на 23.50 мск превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зарегистрировано. Вместе с тем вдоль близлежащей автомобильной дороги на расстоянии 300-500 метров зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида", – говорится в сообщении. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 10 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195241.html
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махачкала, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), взрыв на азс в махачкале
Махачкала, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Взрыв на АЗС в Махачкале
Возле взорвавшейся АЗС в Дагестане выявили превышения загрязняющих веществ
После взрыва на АЗС в Дагестане в воздухе нашли превышения загрязняющих веществ
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида зафиксированы на расстоянии 300-500 метров от места взрыва автозаправочной станции на окраине Махачкалы, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Дагестану проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
"По результатам лабораторных исследований по состоянию на 23.50 мск превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зарегистрировано. Вместе с тем вдоль близлежащей автомобильной дороги на расстоянии 300-500 метров зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида", – говорится в сообщении.
В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 10 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.