https://ria.ru/20240928/crewkorabl--1975277807.html
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС - РИА Новости, 28.09.2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга стартовал к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:30
2024-09-28T20:30
2024-09-28T20:53
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга стартовал к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции. Миссия Crew-9 изначально состояла из четырех человек, но была сокращена до двух для того, чтобы обеспечить два места для задержавшихся на орбите из-за проблем с кораблем Starliner астронавтов-испытателей Барри Уилмора и Суниты Уильямс. НАСА приняло решение об отправке в составе Crew-9 опытного астронавта Ника Хейга и россиянина Александра Горбунова, полет которого на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и НАСА. Экипаж Crew-9 прибыл на космодром на мысе Канаверал в штате Флорида ранее на этой неделе для завершения подготовки к старту. Запуск планировался на четверг, 26 сентября, но он был перенесен по погодным условиям. Рассчитывается, что Crew Dragon прибудет на МКС вечером в воскресенье по времени Восточного побережья США (00.30 мск понедельника). Планируется, что миссия Crew-9 продлится около пяти месяцев, возвращение экипажа на Землю вместе с астронавтами Уилмор и Уильямс сейчас планируется на февраль 2025 года. Уильямс и Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и Starliner вернулся на Землю без экипажа.
https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html
https://ria.ru/20240902/starliner-1969948380.html
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Старт корабля Crew Dragon
Старт корабля Crew Dragon
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космос - риа наука, канаверал, флорида, барри уилмор, ник хейг, наса, роскосмос
Космос - РИА Наука, Канаверал, Флорида, Барри Уилмор, Ник Хейг, НАСА, Роскосмос
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым стартовал к МКС