https://ria.ru/20240928/cherkassy-1975196454.html

Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ

Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T01:59

2024-09-28T01:59

2024-09-28T06:07

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Поблизости Черкассов слышен взрыв", — говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях Украины. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240514/uman-1945754739.html

россия

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в мире, россия, черкассы, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины