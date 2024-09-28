https://ria.ru/20240928/cherkassy-1975196454.html
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:59
2024-09-28T01:59
2024-09-28T06:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
черкассы
хмельницкий (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Поблизости Черкассов слышен взрыв", — говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях Украины. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240514/uman-1945754739.html
россия
черкассы
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черкассы, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черкассы, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": возле города Черкассы прогремел взрыв