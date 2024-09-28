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Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 28.09.2024 (обновлено: 06:07 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/cherkassy-1975196454.html
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:59
2024-09-28T06:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
черкассы
хмельницкий (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". &quot;Поблизости Черкассов слышен взрыв&quot;, — говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях Украины. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, россия, черкассы, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черкассы, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Под Черкассами прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Общественное": возле города Черкассы прогремел взрыв

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«

"Поблизости Черкассов слышен взрыв", — говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧеркассыХмельницкий (город)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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