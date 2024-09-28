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Глава МИД Индонезии надела подаренную Лавровым брошь на выступление в ООН

Глава МИД Индонезии надела подаренную Лавровым брошь на выступление в ООН - РИА Новости, 28.09.2024

Глава МИД Индонезии надела подаренную Лавровым брошь на выступление в ООН

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках ГА ООН надела одну из двух брошей, подаренных министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:26

2024-09-28T22:26

2024-09-28T22:26

в мире

индонезия

россия

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ДЖАКАРТА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках ГА ООН надела одну из двух брошей, подаренных министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, подтвердили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии. Перед началом переговоров на полях СМИД АСЕАН Марсуди обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявив, что украшение ей очень понравилось. Глава индонезийского дипломатического ведомства попросила прислать такую же ей. Лавров ответил, что русские по традиции отдают то, что кому-то понравилось. Позже посол РФ в Индонезии Сергей Толченов передал Марсуди две броши в подарок от российского главы МИД. Как подтвердили в посольстве РФ в Индонезии, именно одну из подаренных Лавровым брошей Марсуди выбрала, чтобы обратиться к международному сообществу с трибуны ООН - в заключительный раз в качестве главы МИД Индонезии при текущем правительстве. По словам российской дипмиссии, вторую брошь, красного цвета и схожего дизайна, публика пока на дипломате не видела. В своей речи Марсуди заявила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2029-2030 годы.

https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html

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в мире, индонезия, россия, ретно марсуди, сергей лавров, мария захарова, оон