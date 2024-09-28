https://ria.ru/20240928/briks-1975215994.html

Белоруссия ожидает скорого рассмотрения заявки на вступление в БРИКС

Белоруссия ожидает скорого рассмотрения заявки на вступление в БРИКС - РИА Новости, 28.09.2024

Белоруссия ожидает скорого рассмотрения заявки на вступление в БРИКС

Белоруссия ожидает, что ее заявка на вступление в БРИКС будет рассмотрена в самое ближайшее время, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:25

2024-09-28T10:25

2024-09-28T10:25

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Белоруссия ожидает, что ее заявка на вступление в БРИКС будет рассмотрена в самое ближайшее время, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Мы ожидаем ее рассмотрения в самое ближайшее время. Но тут есть такая тема, что на сегодняшний момент есть члены БРИКС, полноправные. Следующая волна расширения, она затронет так называемый статус страны-партнера", - сказал Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил глава белорусского МИД, на сегодняшний день БРИКС - одна из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства стран. "Я бы в данном случае сделал такую сноску. Это организация, которая объединяет мощнейшие экономики, которые, назовем так, не являются представительством коллективного Запада с населением, которое превышает этот коллективный Запад, с наличием полезных ископаемых, естественно, в большем объеме, с амбициями и с динамичностью своего развития на порядок выше", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, нью-йорк (город), брикс, оон