В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС
МИД Белоруссии: первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани
Логотип БРИКС. Архивное фото
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите в Казани и затронет около десятка стран, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с РИА Новости на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
"Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", — сказал он.
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По словам министра, предстоящее расширение БРИКС в общей сложности затронет порядка десяти стран.
С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Ее председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Ключевым мероприятием этого года станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. А в целом Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах.
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