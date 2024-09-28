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В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС - РИА Новости, 28.09.2024
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09:35 28.09.2024 (обновлено: 11:02 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/briks-1975213187.html
В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС
В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС - РИА Новости, 28.09.2024
В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС
Первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите в Казани и затронет около десятка стран, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с РИА Новости РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:35
2024-09-28T11:02
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите в Казани и затронет около десятка стран, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с РИА Новости на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН."Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", — сказал он.По словам министра, предстоящее расширение БРИКС в общей сложности затронет порядка десяти стран.С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Ее председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ключевым мероприятием этого года станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. А в целом Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах.
https://ria.ru/20240925/putin-1974629736.html
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казань, белоруссия, брикс, в мире, россия, оон
Казань, Белоруссия, БРИКС, В мире, Россия, ООН
В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС

МИД Белоруссии: первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите в Казани и затронет около десятка стран, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с РИА Новости на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
"Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", — сказал он.
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По словам министра, предстоящее расширение БРИКС в общей сложности затронет порядка десяти стран.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Первоначально в него входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала этого года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Ее председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Ключевым мероприятием этого года станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. А в целом Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах.
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