https://ria.ru/20240928/briks-1975213187.html

В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС

В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС - РИА Новости, 28.09.2024

В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС

Первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите в Казани и затронет около десятка стран, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с РИА Новости РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T09:35

2024-09-28T09:35

2024-09-28T11:02

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите в Казани и затронет около десятка стран, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с РИА Новости на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН."Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", — сказал он.По словам министра, предстоящее расширение БРИКС в общей сложности затронет порядка десяти стран.С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Ее председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ключевым мероприятием этого года станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. А в целом Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах.

https://ria.ru/20240925/putin-1974629736.html

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

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Ольга Фомченкова

казань, белоруссия, брикс, в мире, россия, оон