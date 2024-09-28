Рейтинг@Mail.ru
Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/biden-1975273420.html
Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия
Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия - РИА Новости, 28.09.2024
Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия
Президент США Джо Байден назвал погибшего в результате израильского удара генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллу ответственным за убийства... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:49
2024-09-28T19:49
в мире
израиль
ливан
сша
хасан насрулла
джо байден
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975259510_0:35:2441:1408_1920x0_80_0_0_1736252cd37f4b98473620186155336b.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал погибшего в результате израильского удара генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллу ответственным за убийства сотен американцев, заявив о поддержке права Израиля на самозащиту. "Хасан Насрулла и возглавляемая им террористическая группа "Хезболлах" ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятка лет террора. Его смерть от израильского удара - это мера правосудия за его многочисленных жертв, включая американцев, израильтян и граждан Ливана", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Он подчеркнул, что США поддерживают право Израиля "защищать себя против "Хезболлах", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических групп". Байден добавил, что цель США - деэскалация в Газе и Ливане через дипломатию. "Пришло время к достижению сделок, чтобы угрозы Израилю исчезли, а регион Ближнего Востока встал на путь большей стабильности", - говорится в заявлении. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Россия осудила убийство Насруллы и призвала Израиль прекратить огонь, заявили в МИД РФ. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975264409.html
https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html
https://ria.ru/20240928/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975259510_65:0:2277:1659_1920x0_80_0_0_96cdf8e355c027326c495a184ea1c5e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, хасан насрулла, джо байден, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Хасан Насрулла, Джо Байден, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия

Байден назвал Насруллу ответственным за убийства сотен американцев

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал погибшего в результате израильского удара генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллу ответственным за убийства сотен американцев, заявив о поддержке права Израиля на самозащиту.
"Хасан Насрулла и возглавляемая им террористическая группа "Хезболлах" ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятка лет террора. Его смерть от израильского удара - это мера правосудия за его многочисленных жертв, включая американцев, израильтян и граждан Ливана", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Шеф Пентагона после ударов по Бейруту дважды выразил поддержку Израилю
Вчера, 18:21
Он подчеркнул, что США поддерживают право Израиля "защищать себя против "Хезболлах", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических групп".
Байден добавил, что цель США - деэскалация в Газе и Ливане через дипломатию. "Пришло время к достижению сделок, чтобы угрозы Израилю исчезли, а регион Ближнего Востока встал на путь большей стабильности", - говорится в заявлении.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Россия осудила убийство Насруллы и призвала Израиль прекратить огонь, заявили в МИД РФ.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы
Вчера, 15:27
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванСШАХасан НасруллаДжо БайденХезболлаООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала