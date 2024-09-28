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Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия

Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия - РИА Новости, 28.09.2024

Байден назвал убийство генсека "Хезболлы" мерой правосудия

Президент США Джо Байден назвал погибшего в результате израильского удара генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллу ответственным за убийства... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:49

2024-09-28T19:49

2024-09-28T19:49

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал погибшего в результате израильского удара генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллу ответственным за убийства сотен американцев, заявив о поддержке права Израиля на самозащиту. "Хасан Насрулла и возглавляемая им террористическая группа "Хезболлах" ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятка лет террора. Его смерть от израильского удара - это мера правосудия за его многочисленных жертв, включая американцев, израильтян и граждан Ливана", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Он подчеркнул, что США поддерживают право Израиля "защищать себя против "Хезболлах", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических групп". Байден добавил, что цель США - деэскалация в Газе и Ливане через дипломатию. "Пришло время к достижению сделок, чтобы угрозы Израилю исчезли, а регион Ближнего Востока встал на путь большей стабильности", - говорится в заявлении. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Россия осудила убийство Насруллы и призвала Израиль прекратить огонь, заявили в МИД РФ. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240928/beyrut-1975264409.html

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