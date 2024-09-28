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WSJ: Байден отказался от обещаний по Украине
WSJ: Байден отказался от обещаний по Украине - РИА Новости, 28.09.2024
WSJ: Байден отказался от обещаний по Украине
Президент США Джо Байден отказывается от своих обещаний по Украине, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:37
2024-09-28T19:37
2024-09-28T23:16
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказывается от своих обещаний по Украине, пишет газета Wall Street Journal. "Байден отказывает от своих обещаний по Украине", — говорится в заголовке статьи. Как пишет издание, Байден на этой неделе назвал себя сторонником свободы Украины, но при этом администрация отказывается говорить с конгрессом и американской общественностью о своей стратегии победы в конфликте. По данным издания, конгресс требовал представить стратегию помощи Киеву в течение 45 дней, администрация представила документ "спустя месяцы после установленного срока". Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что документ полностью засекречен. "Республиканцы призывают администрацию выпустить несекретную версию, <...> чтобы общественность могла ознакомиться с документом", — пишет газета. Как отмечает издание, команда Байдена прикрывается банальностями вроде поддержки Украины "столько, сколько потребуется", что не является стратегией. "Это уже давно стало риторическим уклонением", — подчеркивает газета. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, украина, россия, сша, джо байден
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Президент США Джо Байден отказывается от своих обещаний по Украине, пишет газета Wall Street Journal
.
"Байден отказывает от своих обещаний по Украине", — говорится в заголовке статьи.
Как пишет издание, Байден на этой неделе назвал себя сторонником свободы Украины, но при этом администрация отказывается говорить с конгрессом и американской общественностью о своей стратегии победы в конфликте.
По данным издания, конгресс требовал представить стратегию помощи Киеву
в течение 45 дней, администрация представила документ "спустя месяцы после установленного срока". Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что документ полностью засекречен.
"Республиканцы призывают администрацию выпустить несекретную версию, <...> чтобы общественность могла ознакомиться с документом", — пишет газета.
Как отмечает издание, команда Байдена прикрывается банальностями вроде поддержки Украины "столько, сколько потребуется", что не является стратегией.
"Это уже давно стало риторическим уклонением", — подчеркивает газета.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".