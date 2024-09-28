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Генсек ООН выразил беспокойство из-за ситуации в Бейруте
Генсек ООН выразил беспокойство из-за ситуации в Бейруте - РИА Новости, 28.09.2024
Генсек ООН выразил беспокойство из-за ситуации в Бейруте
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен "драматической эскалацией" в Бейруте, цикл насилия должен прекратиться немедленно, сообщили в его офисе. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:00
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен "драматической эскалацией" в Бейруте, цикл насилия должен прекратиться немедленно, сообщили в его офисе."Генеральный секретарь серьезно обеспокоен драматической эскалацией событий в Бейруте за последние 24 часа. Этот цикл насилия должен прекратиться сейчас же, и все стороны должны отойти от края пропасти. Народ Ливана, народ Израиля, а также весь регион в целом не могут позволить себе полномасштабной войны", - указал представитель генсека Стефан Дюжаррик.Гутерреш также призвал к прекращению боевых действий.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
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в мире, бейрут, оон
Генсек ООН выразил беспокойство из-за ситуации в Бейруте
Генсек ООН после эскалации в Бейруте призвал немедленно прекратить цикл насилия