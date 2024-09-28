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В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы

В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы

В разных районах Бейрута, где преимущественно проживает шиитское население, слышны звуки автоматных очередей после официального подтверждения гибели лидера... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:48

2024-09-28T15:48

2024-09-28T15:48

в мире

бейрут

ливан

хасан насрулла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. В разных районах Бейрута, где преимущественно проживает шиитское население, слышны звуки автоматных очередей после официального подтверждения гибели лидера движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба "Хезболлах" официально подтвердила гибель генерального секретаря движения в результате массированного удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута в пятницу вечером. Сторонники движения после сообщений стали стрелять в воздух из автоматов. Таким образом нередко в Ливане чтут память умершего человека. По телеканалам и радио, приближенным к шиитскому движению, включили чтение поминальных молитв из Корана. Тем временем из кварталов южного пригорода, которые подвергались бомбардировкам в пятницу вечером и ночью, до сих пор поднимаются столбы дыма. Небо продолжают патрулировать израильские беспилотники.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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Баннеры с надписью "молитесь за Ливан" на северном выезде из Бейрута Баннеры с надписью «молитесь за Ливан» появились на северном выезде из Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T15:48 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024