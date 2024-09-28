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В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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15:48 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975245232.html
В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы
В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы
В разных районах Бейрута, где преимущественно проживает шиитское население, слышны звуки автоматных очередей после официального подтверждения гибели лидера... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:48
2024-09-28T15:48
в мире
бейрут
ливан
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. В разных районах Бейрута, где преимущественно проживает шиитское население, слышны звуки автоматных очередей после официального подтверждения гибели лидера движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба "Хезболлах" официально подтвердила гибель генерального секретаря движения в результате массированного удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута в пятницу вечером. Сторонники движения после сообщений стали стрелять в воздух из автоматов. Таким образом нередко в Ливане чтут память умершего человека. По телеканалам и радио, приближенным к шиитскому движению, включили чтение поминальных молитв из Корана. Тем временем из кварталов южного пригорода, которые подвергались бомбардировкам в пятницу вечером и ночью, до сих пор поднимаются столбы дыма. Небо продолжают патрулировать израильские беспилотники.
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Баннеры с надписью "молитесь за Ливан" на северном выезде из Бейрута
Баннеры с надписью «молитесь за Ливан» появились на северном выезде из Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, бейрут, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после гибели Насруллы

В Бейруте слышны звуки автоматных очередей после подтверждения гибели Насруллы

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. В разных районах Бейрута, где преимущественно проживает шиитское население, слышны звуки автоматных очередей после официального подтверждения гибели лидера движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба "Хезболлах" официально подтвердила гибель генерального секретаря движения в результате массированного удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута в пятницу вечером.
Сторонники движения после сообщений стали стрелять в воздух из автоматов. Таким образом нередко в Ливане чтут память умершего человека.
По телеканалам и радио, приближенным к шиитскому движению, включили чтение поминальных молитв из Корана.
Тем временем из кварталов южного пригорода, которые подвергались бомбардировкам в пятницу вечером и ночью, до сих пор поднимаются столбы дыма. Небо продолжают патрулировать израильские беспилотники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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В миреБейрутЛиванХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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