https://ria.ru/20240928/beyrut-1975195334.html

В Бейруте прогремела новая серия взрывов

В Бейруте прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 28.09.2024

В Бейруте прогремела новая серия взрывов

Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T01:12

2024-09-28T01:12

2024-09-28T01:24

детонация сотен пейджеров в ливане

бейрут

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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ранее серия взрывов была слышна из-за удара израильской авиации по кварталу Лейляки в Бейруте.После звуки семи сильных взрывов были слышны в том числе из центра Бейрута. Ряд ливанских СМИ сообщают, что данные звуки также являются причиной очередного израильского авианалета.

бейрут

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детонация сотен пейджеров в ливане, бейрут