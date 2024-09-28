https://ria.ru/20240928/beyrut-1975195334.html
В Бейруте прогремела новая серия взрывов
В Бейруте прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 28.09.2024
В Бейруте прогремела новая серия взрывов
Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:12
2024-09-28T01:12
2024-09-28T01:24
детонация сотен пейджеров в ливане
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975176590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84c1c9804ea12b3193fe03f543d559e6.jpg
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ранее серия взрывов была слышна из-за удара израильской авиации по кварталу Лейляки в Бейруте.После звуки семи сильных взрывов были слышны в том числе из центра Бейрута. Ряд ливанских СМИ сообщают, что данные звуки также являются причиной очередного израильского авианалета.
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975176590_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7bcdf0ae7ea5950e5a5d318cc792e98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детонация сотен пейджеров в ливане, бейрут
Детонация сотен пейджеров в Ливане, Бейрут
В Бейруте прогремела новая серия взрывов
В районе южного пригорода Бейрута прогремела новая серия взрывов
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее серия взрывов была слышна из-за удара израильской авиации по кварталу Лейляки в Бейруте.
После звуки семи сильных взрывов были слышны в том числе из центра Бейрута. Ряд ливанских СМИ сообщают, что данные звуки также являются причиной очередного израильского авианалета.