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В Бейруте прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 28.09.2024
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01:12 28.09.2024 (обновлено: 01:24 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975195334.html
В Бейруте прогремела новая серия взрывов
В Бейруте прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 28.09.2024
В Бейруте прогремела новая серия взрывов
Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:12
2024-09-28T01:24
детонация сотен пейджеров в ливане
бейрут
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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ранее серия взрывов была слышна из-за удара израильской авиации по кварталу Лейляки в Бейруте.После звуки семи сильных взрывов были слышны в том числе из центра Бейрута. Ряд ливанских СМИ сообщают, что данные звуки также являются причиной очередного израильского авианалета.
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детонация сотен пейджеров в ливане, бейрут
Детонация сотен пейджеров в Ливане, Бейрут
В Бейруте прогремела новая серия взрывов

В районе южного пригорода Бейрута прогремела новая серия взрывов

© AP Photo / Hassan AmmarСпасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Спасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Спасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Новая серия из семи взрывов была слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее серия взрывов была слышна из-за удара израильской авиации по кварталу Лейляки в Бейруте.
После звуки семи сильных взрывов были слышны в том числе из центра Бейрута. Ряд ливанских СМИ сообщают, что данные звуки также являются причиной очередного израильского авианалета.
 
Детонация сотен пейджеров в ЛиванеБейрут
 
 
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