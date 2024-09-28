https://ria.ru/20240928/beyrut-1975193304.html

Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек

Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек - РИА Новости, 28.09.2024

Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек

Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T00:34

2024-09-28T00:34

2024-09-28T00:43

бейрут

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.В пятницу вечером в Бейруте была слышна серия сильных взрывов. Израильская авиация нанесла около десяти ударов по одному из кварталов южного пригорода ливанской столицы."В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута погибли шесть человека, 91 получили ранения", - написано в отчете.Согласно заявлению, поисково-спасательные мероприятия продолжаются, под завалами остаются люди.

https://ria.ru/20240928/izrail-1975193888.html

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бейрут, в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024