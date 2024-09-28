https://ria.ru/20240928/beyrut-1975193304.html
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек - РИА Новости, 28.09.2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек
Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T00:34
2024-09-28T00:34
2024-09-28T00:43
бейрут
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_310eb6d3be8ac804be2102c60748d5d8.jpg
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.В пятницу вечером в Бейруте была слышна серия сильных взрывов. Израильская авиация нанесла около десяти ударов по одному из кварталов южного пригорода ливанской столицы."В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута погибли шесть человека, 91 получили ранения", - написано в отчете.Согласно заявлению, поисково-спасательные мероприятия продолжаются, под завалами остаются люди.
https://ria.ru/20240928/izrail-1975193888.html
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_78fca92e67823e8d52be080123a48c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Бейрут, В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек, 91 ранены
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
В пятницу вечером в Бейруте была слышна серия сильных взрывов. Израильская авиация нанесла около десяти ударов по одному из кварталов южного пригорода ливанской столицы.
"В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута погибли шесть человека, 91 получили ранения", - написано в отчете.
Согласно заявлению, поисково-спасательные мероприятия продолжаются, под завалами остаются люди.