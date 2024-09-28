Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 28.09.2024 (обновлено: 00:43 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975193304.html
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек - РИА Новости, 28.09.2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек
Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T00:34
2024-09-28T00:43
бейрут
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_310eb6d3be8ac804be2102c60748d5d8.jpg
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.В пятницу вечером в Бейруте была слышна серия сильных взрывов. Израильская авиация нанесла около десяти ударов по одному из кварталов южного пригорода ливанской столицы."В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута погибли шесть человека, 91 получили ранения", - написано в отчете.Согласно заявлению, поисково-спасательные мероприятия продолжаются, под завалами остаются люди.
https://ria.ru/20240928/izrail-1975193888.html
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_78fca92e67823e8d52be080123a48c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бейрут, в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Бейрут, В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек

Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до шести человек, 91 ранены

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в южном пригороде Бейрута
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Количество жертв от израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до шести человек, ранен 91 человек, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
В пятницу вечером в Бейруте была слышна серия сильных взрывов. Израильская авиация нанесла около десяти ударов по одному из кварталов южного пригорода ливанской столицы.
"В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута погибли шесть человека, 91 получили ранения", - написано в отчете.
Согласно заявлению, поисково-спасательные мероприятия продолжаются, под завалами остаются люди.
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль наносит удары по подземным комплексам в пригороде Бейрута
00:42
 
БейрутВ миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала