https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975295072.html
В Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа
В Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 28.09.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа
ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:52
2024-09-28T23:52
2024-09-28T23:54
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа
Богомаз: ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области