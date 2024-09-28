https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975295072.html

В Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа

В Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 28.09.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа

ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:52

2024-09-28T23:52

2024-09-28T23:54

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, происшествия, александр богомаз