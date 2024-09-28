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Ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 28.09.2024 (обновлено: 18:50 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975261166.html
Ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области
Ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
Ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области
Беспилотный ударный комплекс "Иноходец" ВС РФ уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:51
2024-09-28T18:50
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Беспилотный ударный комплекс "Иноходец" ВС РФ уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат места нахождения ББМ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара бронемашина ВСУ была уничтожена. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
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Уничтожение бронемашины ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в курском приграничье
Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БпЛА было выявлено движение боевой бронированной машины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат места нахождения ББМ противника было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА «Иноходец» прямого ракетного удара боевая бронированная машина боевиков ВСУ была уничтожена. Результативность ракетного удара подтверждается кадрами объективного контроля.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области

МО РФ: ударный БПЛА "Иноходец" уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Беспилотный ударный комплекс "Иноходец" ВС РФ уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат места нахождения ББМ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.
В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара бронемашина ВСУ была уничтожена. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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