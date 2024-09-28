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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 28.09.2024 (обновлено: 08:32 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975208091.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 28.09.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:24
2024-09-28T08:32
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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