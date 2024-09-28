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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 28.09.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:24
2024-09-28T08:24
2024-09-28T08:32
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью