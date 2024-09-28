https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975207585.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью - РИА Новости, 28.09.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:11

2024-09-28T08:11

2024-09-28T08:13

специальная военная операция на украине

россия

орловская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

орловская область

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Ольга Фомченкова

россия, орловская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины