https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975207585.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью - РИА Новости, 28.09.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:11
2024-09-28T08:11
2024-09-28T08:13
специальная военная операция на украине
россия
орловская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, орловская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Орловская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
МО РФ: около 07.00 мск ПВО уничтожила украинский БПЛА над Орловской областью