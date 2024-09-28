https://ria.ru/20240928/belgrad-1975114281.html

Белградская наступательная операция

Белградская наступательная операция - РИА Новости, 28.09.2024

Белградская наступательная операция

Восемьдесят лет назад Красная армия при поддержке союзников начала Белградскую операцию. В ходе наступления была разгромлена вражеская группа "Сербия", поражены РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:15

2024-09-28T11:15

2024-09-28T11:15

инфографика

белград (город)

вторая мировая война (1939-1945)

ссср

югославия

германия

вермахт

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Восемьдесят лет назад Красная армия при поддержке союзников начала Белградскую операцию. В ходе наступления была разгромлена вражеская группа "Сербия", поражены немецкие армии "Ф" и "Е". Операция помогла освободить восточные и южные части Югославии, столицу страны Белград, а также способствовала освобождению Греции и Албании. Карта, командующие и ход Белградской операции — в инфографике Ria.ru.

белград (город)

ссср

югославия

германия

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белград (город), вторая мировая война (1939-1945), ссср, югославия, германия, вермахт, инфографика