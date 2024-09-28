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Белградская наступательная операция - РИА Новости, 28.09.2024
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11:15 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/belgrad-1975114281.html
Белградская наступательная операция
Белградская наступательная операция - РИА Новости, 28.09.2024
Белградская наступательная операция
Восемьдесят лет назад Красная армия при поддержке союзников начала Белградскую операцию. В ходе наступления была разгромлена вражеская группа "Сербия", поражены РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:15
2024-09-28T11:15
инфографика
белград (город)
вторая мировая война (1939-1945)
ссср
югославия
германия
вермахт
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Восемьдесят лет назад Красная армия при поддержке союзников начала Белградскую операцию. В ходе наступления была разгромлена вражеская группа "Сербия", поражены немецкие армии "Ф" и "Е". Операция помогла освободить восточные и южные части Югославии, столицу страны Белград, а также способствовала освобождению Греции и Албании. Карта, командующие и ход Белградской операции — в инфографике Ria.ru.
белград (город)
ссср
югославия
германия
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белград (город), вторая мировая война (1939-1945), ссср, югославия, германия, вермахт, инфографика
Инфографика, Белград (город), Вторая мировая война (1939-1945), СССР, Югославия, Германия, Вермахт
Инфографика

Белградская наступательная операция

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Восемьдесят лет назад Красная армия при поддержке союзников начала Белградскую операцию. В ходе наступления была разгромлена вражеская группа "Сербия", поражены немецкие армии "Ф" и "Е". Операция помогла освободить восточные и южные части Югославии, столицу страны Белград, а также способствовала освобождению Греции и Албании. Карта, командующие и ход Белградской операции — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаБелград (город)Вторая мировая война (1939-1945)СССРЮгославияГерманияВермахт
 
 
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