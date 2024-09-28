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В Дагестане задержали владельца АЗС, где прогремел взрыв
В Дагестане задержали владельца АЗС, где прогремел взрыв - РИА Новости, 28.09.2024
В Дагестане задержали владельца АЗС, где прогремел взрыв
В Дагестане задержали владельца АЗС, где накануне прогремел взрыв и погибли люди, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:51
2024-09-28T19:51
2024-09-28T20:15
происшествия
взрыв на азс в махачкале
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали владельца АЗС, где накануне прогремел взрыв и погибли люди, сообщается в Telegram-канале СК России."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, подозреваемого уже допросили, вскоре будет рассматриваться вопрос об избрании ему меры пресечения.Накануне на АЗС, расположенной на федеральной трассе на окраине Махачкалы, прогремел взрыв. Начался пожар, здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую. По последним данным МЧС, погибли 13 человек, среди них двое детей, еще 11 пострадали.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале
взрыв Дагестан
2024-09-28T19:51
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T19:51
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РИА Новости
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Дагестане задержали владельца АЗС, где прогремел взрыв
СК: в Дагестане задержали владельца АЗС, после взрыва на которой погибли люди