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В Дагестане задержали владельца АЗС, где прогремел взрыв

В Дагестане задержали владельца АЗС, где прогремел взрыв - РИА Новости, 28.09.2024

В Дагестане задержали владельца АЗС, где прогремел взрыв

В Дагестане задержали владельца АЗС, где накануне прогремел взрыв и погибли люди, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:51

2024-09-28T19:51

2024-09-28T20:15

происшествия

взрыв на азс в махачкале

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали владельца АЗС, где накануне прогремел взрыв и погибли люди, сообщается в Telegram-канале СК России."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, подозреваемого уже допросили, вскоре будет рассматриваться вопрос об избрании ему меры пресечения.Накануне на АЗС, расположенной на федеральной трассе на окраине Махачкалы, прогремел взрыв. Начался пожар, здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую. По последним данным МЧС, погибли 13 человек, среди них двое детей, еще 11 пострадали.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва на АЗС в Махачкале взрыв Дагестан 2024-09-28T19:51 true PT0M20S

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T19:51 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия