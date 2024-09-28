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В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 28.09.2024
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19:01 28.09.2024 (обновлено: 19:27 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/avariya-1975268456.html
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 28.09.2024
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:01
2024-09-28T19:27
происшествия
авто
нижегородская область
выксунский район
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в субботу около 14:10 мск в Выксунском районе. "По предварительной информации, автомобиль "Ниссан Альмера" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ниссан Кашкай". В результате ДТП погиб водитель "Ниссан Альмера", а также водитель и пассажир "Ниссан Кашкай", супруги 1949 года рождения", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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нижегородская область
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происшествия, авто, нижегородская область, выксунский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Выксунский район, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

При столкновении двух автомобилей в Нижегородской области погибли три человека

© Фото : Госавтоинспекция Нижегородской областиНа месте ДТП в Нижегородской области
На месте ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Госавтоинспекция Нижегородской области
На месте ДТП в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло в субботу около 14:10 мск в Выксунском районе.
"По предварительной информации, автомобиль "Ниссан Альмера" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ниссан Кашкай". В результате ДТП погиб водитель "Ниссан Альмера", а также водитель и пассажир "Ниссан Кашкай", супруги 1949 года рождения", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияАвтоНижегородская областьВыксунский районГИБДД МВД РФ
 
 
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