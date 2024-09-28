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В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 28.09.2024

В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:01

2024-09-28T19:01

2024-09-28T19:27

происшествия

авто

нижегородская область

выксунский район

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в субботу около 14:10 мск в Выксунском районе. "По предварительной информации, автомобиль "Ниссан Альмера" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ниссан Кашкай". В результате ДТП погиб водитель "Ниссан Альмера", а также водитель и пассажир "Ниссан Кашкай", супруги 1949 года рождения", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240729/novgorod-1962611488.html

нижегородская область

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происшествия, авто, нижегородская область, выксунский район, гибдд мвд рф