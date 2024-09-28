https://ria.ru/20240928/ataka-1975293953.html

Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат

Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат - РИА Новости, 28.09.2024

Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат

Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили об атаке на цель в Эйлате на юге Израиля с использованием... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:41

2024-09-28T23:41

2024-09-28T23:54

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили об атаке на цель в Эйлате на юге Израиля с использованием беспилотников."Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в субботу, 28 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников", - говорится в их заявлении в телеграм-канале исламского сопротивления.Ранее шиитские вооруженные группировки Ирака сообщили, что нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотника.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, израиль, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024