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Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат - РИА Новости, 28.09.2024
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23:41 28.09.2024 (обновлено: 23:54 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/ataka-1975293953.html
Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат
Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат - РИА Новости, 28.09.2024
Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат
Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили об атаке на цель в Эйлате на юге Израиля с использованием... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:41
2024-09-28T23:54
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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили об атаке на цель в Эйлате на юге Израиля с использованием беспилотников."Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в субботу, 28 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников", - говорится в их заявлении в телеграм-канале исламского сопротивления.Ранее шиитские вооруженные группировки Ирака сообщили, что нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотника.
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в мире, израиль, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат

Иракские группировки заявили об атаке беспилотниками на Эйлат на юге Израиля

© AP Photo / Ariel Schalit, FileВид на город Эйлат
Вид на город Эйлат - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit, File
Вид на город Эйлат. Архивное фото
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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили об атаке на цель в Эйлате на юге Израиля с использованием беспилотников.
"Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в субботу, 28 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников", - говорится в их заявлении в телеграм-канале исламского сопротивления.
Ранее шиитские вооруженные группировки Ирака сообщили, что нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИзраильПалестинаЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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